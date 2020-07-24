Специалисты РГП "Казгидромет" взяли пробы воды озера Алаколь

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today -20 июля специалистами лаборатории филиала РГП "Казгидромет" по Восточно-Казахстанской области были отобраны пробы воды озера Алаколь и проведен химический анализ по 41 ингредиенту, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, согласно Единой системе классификации качества вод в водных объектах, были зафиксированы превышения по следующим веществам: магний, хлориды, минерализация.

Фактическая концентрация хлоридов и минерализации не превышает фоновый класс, магний - превышает фоновый класс. Температура воды озера находилась на уровне 27-28,6 градуса, водородный показатель 8,29-8,97, концентрация растворенного в воде кислорода 7,55-7,67 миллиграммов на кубический дециметр, запах - 0 баллов. Результаты анализа на биохимическое потребления кислорода будут предоставлены 26 июля.

22 июля государственные инспекторы Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно сотрудниками Алакольского государственного природного заповедника выехали на малый остров Аралтобе Алакольского озера по факту гибели птиц.

23 июля на озере приостановили прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристско-рекреационной зоне.

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