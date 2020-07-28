Балаева подняла проблему низкой экологической грамотности в Казахстане

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева провела заседание круглого стола на тему: "Экологическое просвещение: воспитание, образование и формирование экологической культуры в казахстанском обществе" в онлайн-формате, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание на заседании уделили вопросам экологической грамотности как одной из актуальных проблем сегодняшнего времени.

Установлено, что болезни человека прямо либо косвенно связаны с негативными изменениями в окружающей среде. Однако в стране недостаточно внимания уделяется экологическим факторам и глубинным причинам заболеваний граждан. Устранение экологической неграмотности должно стать важнейшей задачей среди населения", - заявила Балаева.

Министр подчеркнула, что сохранить природу и окружающую среду можно только благодаря всенародному экологическому просвещению и непрерывному образованию молодежи.

На заседании круглого стола общественный деятель Арман Хайруллин предложил объявить 2021 год Годом экологии.

Подводя итоги заседания, Аида Балаева подчеркнула, что необходим комплексный подход к организации эффективного использования и охраны природных ресурсов.

Существует большая разница между людьми, которые увлечены защитой красоты и богатства нашей земли, и профессионалами, которые занимаются реализацией идей по комплексной, серьезной защите природы. Халатность и безразличие людей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, еще больше разрушают нашу природу. Удивляет также отношение людей, которые оставляют за собой мусор, будь то прогулка или пикник. Эковоспитанием нужно заниматься не только в школе, но и в семье. Вырубка деревьев вокруг населенных пунктов, загрязнение родников и рек, уничтожение некоторых видов животных и птиц - это экологическая проблема. Если бы все человечество уделяло особое внимание чистоте окружающей среды, это было бы выполнением нашего великого долга перед будущими поколениями", - сказала она.

В завершение совещания Аида Балаева заявила о готовности Министерства информации и общественного развития к координации взаимодействия ведомств и общественных организаций в решении вопросов, поднятых на совещании.

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