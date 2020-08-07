На набережной Актау выросли арбузы

Актау. 6 августа. Kazakhstan Today - Вдоль лавочек на Скальной тропе, несмотря на уложенную брусчатку, вьются кусты и уже появились первые арбузы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает инАктау , по мнению горожан, одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди, передает инАктау.

Некоторые жители предполагают, что арбузы выросли случайно, возможно, семечки рассыпали отдыхающие или их принесло ветром.

Напомним , минувшей ночью сильные дожди и грозы прошли в Мангистауской области.





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