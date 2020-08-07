На набережной Актау выросли арбузы

Актау. 6 августа. Kazakhstan Today - Вдоль лавочек на Скальной тропе, несмотря на уложенную брусчатку, вьются кусты и уже появились первые арбузы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает инАктау, по мнению горожан, одной из причин необычного для городской набережной явления стали дожди, передает инАктау.
Некоторые жители предполагают, что арбузы выросли случайно, возможно, семечки рассыпали отдыхающие или их принесло ветром.
Напомним, минувшей ночью сильные дожди и грозы прошли в Мангистауской области.
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