Проблемы экологии Карагандинской области обсудили с руководством центральных ведомств

Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде прошел круглый стол по вопросам экологии с участием вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, акима Карагандинской области Жениса Касымбека, руководителей промышленных предприятий региона и экоактивистов, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно 17 крупнейших предприятий региона выбрасывают в атмосферу порядка 600 тыс. тонн загрязняющих веществ. Проблема экологии - одна из наиболее острых в Карагандинской области. Это связано со спецификой промышленного региона, сообщили в пресс-службе акима области.

Наибольший эффект для региона дают природоохранные мероприятия Жезказганского медеплавильного завода. На 2018-2022 годы запланировано строительство и ввод нового сернокислотного цеха с применением передовой технологии двойного контактирования с экологическим эффектом. Это поможет снизить выбросы диоксида серы на 40 тыс. тонн. По обогатительной фабрике: основной причиной загрязнения являются откосы консервируемого хвостохранилища. Необходимо провести культивацию откосов, требуется орошение зеркальной поверхности, укрепление краёв дамбы", - сказал Ахметжан Примкулов.

По информации акимата, второй промышленный гигант области - АО "АрселорМиттал Темиртау" - тоже не остаётся в стороне от экологических проблем. На предприятии реализуется план по модернизации, который приведёт к снижению эмиссии в окружающую среду.

Мы подписали дорожную карту с Министерством экологии по снижению выбросов на 30% к 2024 году. Это очень большая цель для такого крупного предприятия, как "АрселорМиттал Темиртау". Работаем с агломерационным и коксохимическим производством. Мы разработали чёткий план действий и шаг за шагом его внедряем, несмотря на то что потеряли время из-за пандемии", - рассказал гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила успехи Карагандинской области в реализации государственных программ. Она подчеркнула, что регион входит в число лидеров по подготовке к возможной второй волне коронавируса.

За полгода в Карагандинской области сделано очень много. Это стройки, оснащение оборудованием, обучение кадров, строительство жилья для медиков. Всё это делалось по поручению президента. И такая мощная и оперативная работа стоит целой госпрограммы", - отметила она.

Также, по её словам, Карагандинский регион - один из лидеров в стране по ранней выявляемости онкологических заболеваний. Высококвалифицированные врачи и современное оборудование помогают выявлять новообразования на ранних стадиях и успешно лечить онкобольных.

Конечно, когда мы говорим об экологии, нельзя не упомянуть и здравоохранение. Эти темы тесно связаны. К сожалению, плохая экология влечёт за собой рост онкологических заболеваний. Однако в Карагандинской области делается многое для того, чтобы сохранить здоровье жителей и обеспечить им достойное качество жизни", - сказала Ажар Гиният.

В завершение встречи спикеры ответили на вопросы экоактивистов. Вице-министр экологии предложил властям региона разработать дорожные карты по улучшению экологической ситуации в Балхаше и Жезказгане. По его словам, это поможет наиболее эффективно решать самые острые проблемы в отдельных городах и принесёт больше пользы их жителям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства