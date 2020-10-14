Снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в горах Аксу-Жабаглинского заповедника

Запечатлеть барса получилось благодаря фотоловушкам, представленными проектом ГЭФ-ПРООН-Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии по сохранению лесных экосистем. Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 метров над уровнем моря", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Снежный барс - самый скрытый представитель кошачьих, поэтому летние кадры, когда он обитает в зоне высокогорья, особенно ценны и важны для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника, отметили в ведомстве.
По информации Минэкологии, сейчас в Казахстане обитают 120-130 снежных барсов, но их количество уменьшается.
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