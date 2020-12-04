В ЗКО для сохранения популяции сайгаков создадут резерват и заповедник

Уральск. 3 ноября. Kazakhstan Today - Для сохранения популяции сайгаков Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК принимаются меры по созданию государственного природного резервата "Бокейорда" общей площадью 343 040,1 гектара, а также государственного природного заповедника "Ащыозек" общей площадью 314 504,1 гектара, передает Kazakhstan Today.

По информации Минэкологии, в ЗКО сосредоточена самая массовая популяция сайгаков в стране. По итогам переписи 2019 года в области насчитывается 217 тыс. сайгаков. На сегодня наблюдается значительный рост их числа. С целью сохранения популяции данного вида животных принимаются меры по созданию государственного природного резервата и заповедника.

С начала года на территории региона заведено 37 уголовных дел по факту охоты на сайгаков и незаконного хранения дериватов, на сегодня состоялся суд по 6 фактам. 8 человек получили срок от 2 до 6 лет лишения и ограничения свободы. Судом взыскано 62 млн 300 тыс. тенге", - сообщил ведущий специалист инспекции по защите лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев.

Кроме того, филиалом РГКП "ПО "Охотзоопром" по Западно-Казахстанской области был построена автономная модульная станция в Казталовском районе, где проводится работа по защите сайгаков.

Данные условия позволяют защитникам природы принимать оперативные меры из централизованного объекта. Реализация пилотного проекта запланирована и в других регионах.

Напомним, в 2019 году по поручению главы государства была усилена ответственность за браконьерство. Если ранее при доказательстве совершения факта браконьерства преступника привлекали к изъятию имущества и лишению свободы на 7 лет, то на сегодня срок наказания увеличен до 10 лет. За нападение на госинспекторов грозит до 20 лет лишения свободы или конфискация имущества и пожизненное лишение свободы.

Также, согласно вновь введенной статье, за насильственные действия, причиненные госинпекторам или работникам заповедника, может грозить до 12 лет лишения свободы", - добавили в Минэкологии.





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