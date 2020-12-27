Ущерб от стихийной свалки нефтеотходов в павлодаре оценен в 35 млн тенге

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Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - Почти в 35 миллионов тенге оценили ущерб от стихийной свалки нефтеотходов в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Черные лужи из жидкой нефти, битума и резины обнаружены на окраине города минувшей осенью, говорится в репортаже телеканала Astana.tv.

Мы неоднократно выезжали на данный объект. Отбирали пробы, а также производили замеры данного участка и устанавливали объем загрязнено грунта. Нам известно, что 17 октября 2020 года уголовное дело возбуждено", - проинформировал заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Дархан Исжанов.

Выяснилось, что свалка находилась в санитарно-защитной зоне предприятия, на котором чистят цистерны после горючей жидкости. Свои отходы компания незаконно передала третьим лицам, не имеющим права на утилизацию нефтепродуктов. Кто будет оплачивать ущерб природе, предстоит разобраться следствию.

Теперь по новым нормам вывозом мусора будут заниматься только те компании, которые войдут в специальный список. Они должны получить специальные лицензии и установить на транспорте GPS-трекер. Так мы будем видеть, где они выбросили мусор", - сообщили в ведомстве.

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