В Казахстане увеличат штраф за превышение норм по выбросу загрязняющих веществ автомобилями

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с принятием нового Экологического кодекса будет увеличен размер штрафа для автомобилей, которые выбрасывают в воздух загрязняющие вещества с превышением допустимых норм. Это соответствует требованиям принципа Кодекса "загрязнитель платит", передает Kazakhstan Today

Согласно внесенным в Кодекс РК об административных правонарушениях (334 статья) изменениям, в случае превышения установленных норм по уровню загрязняющих веществ в выбросах, собственник автотранспорта должен выплатить штраф в размере 10 МРП, юридическое лицо - 100 МРП. Если правонарушение повторится в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП, юридических - 200 МРП. Новые нормы вступят в силу в июле текущего года. До этого времени, в соответствии с действующим законодательством, физическим лицам будет объявлено предупреждение либо штраф в размере 2 МРП, в случае повторения – 5 МРП", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Кроме того, необходимо отметить, что в принятых Дорожных картах по комплексному решению экологических проблем в регионах предусмотрены мероприятия по снижению выбросов транспортных средств. К примеру, в Дорожной карте по городу Нур-Султану будут ужесточены требования к центрам технического осмотра. Если ранее для тех, кто намерен открыть пункт техосмотра, требовалось лишь уведомление, то теперь нужно специальное разрешение. Такие центры будут оснащены единым программным обеспечением. При оформлении страхового полиса накладывается обязательство пройти технический осмотр. Вместе с тем за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра предусмотрено увеличение административных штрафов с приостановлением деятельности оператора технического осмотра.

Отметим, выявление автотранспорта, не соответствующего экологическим требованиям, определяется при прохождении периодического технического осмотра, проведении рейдовых проверок Департаментами экологии совместно с управлением внутренних дел или органами транспортного контроля и профилактических осмотров предприятий. Соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ департаментами экологии проверяется при помощи соответствующих средств измерений газоанализатора "Автотест", "Мета-01" и т.д.

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