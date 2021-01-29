Ущерб от загрязнения рек ВКО тяжелыми металлами превысил 718 млн тенге

Усть-Каменогорск. 28 января. Kazakhstan Today - Экологами Восточно-Казахстанской области выявлено загрязнение рек тяжелыми металлами - ущерб составил свыше 718 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Крупным промышленным комплексом ТОО "Казцинк" в Риддере является Риддерский горно-обогатительный комбинат (РГОК), известный еще с советских времен. Предприятие дает рабочие места, выделяет средства на обеспечение региона. Однако при этом присутствует и обратная сторона медали. Комбинат, как предприятие категории 1, является основным источником загрязнения экологии", - рассказали в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК.

В ведомстве рассказали, что в ходе проведенного профилактического контроля были выявлены нарушения:

- повышенное содержание цинка и марганца в ручье Мартынов ключ, причиной которого послужили ливневые и талые воды, стекающие с территории ликвидированного Шубинского рудника, а также дренажные воды Шубинского породного отвала;

- загрязнение реки Филипповки тяжелыми металлами, за счет влияния Чащинского хвостохранилища, построенного еще во времена СССР;

- загрязнение тяжелыми металлами реки Ульбе, в результате влияния дренажных вод отработанных породных отвалов;

- превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по взвешенным веществам в 32 раза, по аммонию солевому в 3,8 раза, по нитритам в 12,5 раза, по сульфатам в 1,7 раза, по цинку в 2,1 раза при сбросе очищенных шахтных вод с Тишинского рудника в реке Ульбе.

В комитете подчеркнули, что данные превышения носят систематический характер.

При наличии очистных сооружений в ходе сброса сточных вод наблюдаются значительные превышения по многим веществам, что негативно влияет на качество притоков реки Ульбы: от верхней точки ручья Мартынов Ключ, реки Филипповки до нижней точки - реки Ульбы", - пояснили в ведомстве.

По информации экологов, сумма экологического ущерба, нанесенного каскаду поверхностных горных рек сверхнормативными сбросами шахтных и отвальных вод составляет свыше 718 млн тенге (с момента последней проверки).

Предприятию выдано предписание о возмещении ущерба, а также в целях недопущения загрязнения водных объектов о необходимости разработки плана мероприятий по модернизации систем очистки либо внедрения современных технологий. На сегодняшний день РГОК ТОО "Казцинк" представил план природоохранных мероприятий на общую сумму 44 млн тенге со сроком реализации до 2-го квартала 2021 года", - заключили в комитете.

Напомним: с 1 июля 2021 года в Казахстане начнет действовать новый Экологический кодекс. Реализация экологического принципа "загрязнитель платит и исправляет" подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде.

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