Депутаты требуют внести реку Урал в число объектов особого значения

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса РК требуют внести реку Урал в число водных объектов особого государственного значения, поскольку уже на протяжении трех лет имеет водность в три раза меньше от среднемноголетних значений, передает Kazakhstan Today.

По словам депутата мажилиса Дюсембая Турганова, пойма реки Жайык почти полностью деградирована и утратила свои качества для нереста осетровых пород рыб Каспийского моря.

По мнению ученых, по причине деградации пойменных лесов за последние пятнадцать лет площадь нерестилищ сократилась на 80%, с 958 га до 197 гектаров, что привело к сокращению воспроизводства осетровых как в реке Жайык, так и в Каспийском", - рассказал мажилисмен.

В своем запросе на имя премьер-министра РК, депутаты отмечают, что наряду с рекой Жайык наблюдается крайне минимальный сток и на других реках региона Жем, Ойыл и Сагиз, "которые в данных условиях также имеют большую значимость в социально-экономическом развитии региона и требуют принятия мер по их сохранению со стороны правительственных органов".

Вместе с тем процесс разработки новых и реализация существующих совместных программ по оздоровлению реки Жайык неоправданно затянулся и не дает каких-либо положительных, видимых результатов, что грозит полному обмелению реки, при этом скорость обмеления увеличивается с каждым годом.

Депутатами неоднократно были направлены запросы в правительство по решению данной проблемы, но действенных мер до сегодняшнего дня принято не было", - возмущаются мажилисмены.

На основании вышеизложенного депутаты предлагают следующее:

- предоставить полную информацию о конкретных принимаемых мерах по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне, в том числе, о принимаемых, совместно с сопредельным государством, мерах для решения проблем с маловодьем;

- включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения, так как она оказывает доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, и поэтому требует особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности;

- ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы, с включением в нее требований согласования строительства гидротехнических сооружений и режима работы водохранилищ;

- в соответствии со статьей 103 Водного кодекса Республики Казахстан разработать план перехода на систему оборотного водоснабжения крупными промышленными объектами региона;

- разработать программу сохранения малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.

В результате наложения изменения климатических факторов на хозяйственную деятельность, среднегодовой объем стока по сравнению с условно-естественным периодом в реке Жем сократился до 201 млн кубометров (на 58%), по реке Ойыл - до 233 млн кубометров (на 25%)", - проинформировали в пресс-службе Минэкологии.

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