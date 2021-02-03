Экологи отмечают значительное сокращение стока воды в реках Жем и Ойыл

Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан провело анализ изменения стока рек Жем и Ойыл на Западе страны в условиях влияния хозяйственной деятельности и изменяющегося климата, передает Kazakhstan Today.

В результате наложения изменения климатических факторов на хозяйственную деятельность, среднегодовой объем стока по сравнению с условно-естественным периодом в реке Жем сократился до 201 млн кубометров (на 58%), по реке Ойыл - до 233 млн кубометров (на 25%)", - проинформировали в пресс-службе Минэкологии.

В ведомстве рассказали, что по генезису равнинные реки Казахстана относятся к рекам снегового питания, поэтому проанализирована многолетняя динамика количества осадков за зимний период, согласно которому выявлено, что за последние 20 лет наблюдается тенденция к уменьшению осадков. При этом отмечается повышение среднегодовой температуры воздуха в обоих бассейнах рек, что, в свою очередь, приводит к смещению дат начала половодья на более ранние сроки, тем самым увеличивая протяженность меженного периода.

На сегодня одной из важнейших задач является дальнейшее исследование выявления причин сокращения стока малых рек и разработка рекомендаций для сохранения их экосистемы. Для этого Казгидромет планирует проведение экспедиционных мероприятий по исследованию современного состояния бассейнов рек Жем и Ойыл и по определению причин изменения стока", - рассказали экологи.

В пресс-службе отметили, что гидрометрические наблюдения в бассейнах рек Жем и Ойыл ведутся с 1935 года. В середине 50-х годов прошлого столетия, среднегодовой объем стока реки Жем составлял 474 млн кубометров, в реке Ойыл - 310 млн кубометров. С появлением систем плотин для лиманного орошения и малых гидротехнических сооружений среднегодовой объем стока сократился на 18% и по реке Жем составил 388 млн кубометров, Ойыл - 253 млн кубометров.

Аналогичные изменения происходят и в других регионах страны. Изучение подобных проблем малых рек, которые, в свою очередь, являются подпитывающими притоками больших водных объектов, первостепенная важная задача не только для специалистов Казгидромета, но и для всего научного сообщества в области водной безопасности", - добавили в ведомстве.





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