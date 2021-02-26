Мирзагалиев и Чакрабарти обсудили вопросы нового Экологического кодекса

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с помощником президента РК сэром Сумой Чакрабарти, в рамках которой была презентована деятельность министерства и основные задачи по реализации Послания главы государства народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, в частности, обсуждены вопросы нового Экологического кодекса, развития "зеленой" экономики, принятые Казахстаном международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году в рамках Парижского соглашения, а также отмечена деятельность по разработке концепции низкоуглеродного развития до 2050 года.

Кроме того, министерством презентованы планы по поручению главы государства озвученных в послании народу Казахстана. Обсуждены планы Министерства по посадке 2 миллиардов деревьев в лесном фонде в течение 5 лет, развития экологического туризма, а также по привлечению частных инвестиций для реализации проектов туристской инфраструктуры.

Также в рамках встречи презентованы основные направления деятельности по вопросам геологии и водных ресурсов. Отмечена работа по повышению геологической изученности территории РК для обеспечения стабильного развития геологоразведки и восполнения минерально-сырьевой базы, увеличению площадей орошаемых земель до 3 миллионов гектаров, оцифровке оросительной сети и строительства до 2030 года новых водохранилищ. Вместе с тем обсуждены вопросы реализации проекта по развитию и восстановлению северной части Аральского моря. Кроме того, Магзум Мирзагалиев отметил важность развития рыбной отрасли, проводимую работу по принятию программы развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, привлечения инвестиций в эту отрасль и планы министерства по увеличению объемов выращивания рыбы с 7 до 270 тысяч тонн в год до 2030 года.

По итогам встречи сэр Сума Чакрабарти отметил положительную динамику в реализации поставленных целей и выражена готовность в оказании содействия в реализации послания главы государства народу Казахстана по вопросам экологии и защите биоразнообразия.

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