В Жамбылской области на фотоловушку попала семья из трех снежных барсов

Тараз. 4 марта. Kazakhstan Today - Семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Впервые снежный барс попал на видео в Жамбылской области в конце 2019 года. С тех пор фотоловушки фиксировали диких животных около 20 раз. Присутствие хищника свидетельствует о хорошем состоянии горной экосистемы, наличии кормовой базы и эффективности природоохранных мероприятий, реализуемых Меркенским учреждением по охране лесов и животного мира. Эти условия являются достаточным обоснованием для создания в Меркенском районе особо охраняемой природной территории", - сообщила пресс-служба Программы развития ОНН в Instagram .

Как отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, "создание особо охраняемой территории поможет защитить снежного барса и другие виды краснокнижных животных, а также поспособствует развитию экотуризма и расширению возможностей трудоустройства среди местного населения.

По данным организации, разработанный проект естественно-научного обоснования для создания особо охраняемой природной территории в настоящее время находится на рассмотрении в соответствующих уполномоченных органах.





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