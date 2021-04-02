Чучела и шкуры животных в кабинете директора КазАСТ: полиция проводит расследование

Сообщаем, что Управлением полиции Алмалинского района по данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Однако в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в ведомстве порталу Tengrinews.kz.
Ранее сообщалось, что пользователей Сети возмутили фото президента Академии спорта и туризма со шкурами снежных барсов, чучелом льва и других животных, Закирьянов заявил, что коллекционирует "охотничьи трофеи" на законных основаниях, а добычу "охотничьих трофеев" назвал "профориентационной работой для привлечения абитуриентов в академию спорта и туризма".
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