Чучела и шкуры животных в кабинете директора КазАСТ: полиция проводит расследование

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Управление полиции Алмалинского района Алматы проводит досудебное расследование по делу директора Академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова, в кабинете которого оказались чучела и шкуры животных, в том числе краснокнижных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщаем, что Управлением полиции Алмалинского района по данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Однако в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в ведомстве порталу Tengrinews.kz.

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