Полиция и Минэкологии изучают фото президента академии туризма со шкурами снежного барса

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Пользователей Сети возмутили фото президента Академии спорта и туризма со шкурами снежных барсов, чучелом льва и других животных, передает Kazakhstan Today.

Нас возмутили подобные снимки. Это недопустимо. Наша общая задача - защищать и сохранить популяцию краснокнижных животных, а не использовать их как предмет быта", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева.

Он обратила внимание, что на снимках изображены шкуры снежного барса, рыси и чучело льва. Снежный барс, отмечает пресс-секретарь, является животным, занесенным в Красную книгу Казахстана, охота на него строго запрещена.

Самал Ибраева также проинформировала, что данные публикации были изучены инспекцией Алматинской области Минэкологии и материалы были направлены в департамент полиции города Алматы по признакам незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами предусмотренных статьей 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По итогам проведенной полицией проверки в случае подтверждения фактов незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных будут приняты соответствующие меры согласно законодательству Казахстана", - добавила она.

В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан Кайрат Закирьянов заявил, что на фото - муляж барса. Также он сказал, что коллекционирует "охотничьи трофеи" на законных основаниях.

Снежный барс - это муляж, который мне подарили на день рождения. Красивый муляж, которым я любовался, всем показывал. А рядом - рысь, которую мне тоже подарили на день рождения, она не входит в Красную книгу. У меня, кроме этого, еще есть штук 20-30 трофеев, которые я добыл в Африке, Новой Зеландии, Австралии и так далее", - прокомментировал глава академии.

По его словам, "льва добыл собственной персоной три года назад в Южно-Африканской республике".

Он также заявил, что все муляжи "принадлежат не ему, а академии".

Это все добыто на деньги академии. Специальным решением совета директоров выделяются средства для того, чтобы пропагандировать академию, привлекать студентов, абитуриентов. И я просто-напросто как исполнитель в данном случае. У нас акционерное общество, мы не государственный вуз. У нас есть совет директоров, который решает выделить, условно говоря, в этом году, допустим, 10 миллионов тенге для того, чтобы пополнить экспонаты нашего, будем так говорить, зоомузея. И значит, я этим занимаюсь", - сказал Закирьянов.

Добычу "охотничьих трофеев" он назвал "профориентационной работой для привлечения абитуриентов в академию спорта и туризма".

Закирьянов добавил, что готов доказать законность своих действий документами.

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