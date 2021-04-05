Дорогу на Большое Алматинское озеро закроют на три года

АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Дорогу на Большое Алматинское озеро планируют закрыть на три года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заместителя руководителя управления туризма Алматы Марата Айнабекова, в данный момент на дороге строят селезащитные плотины.

Вопрос дороги на БАО. Сегодня там идет строительство селезащитной плотины. Оно продлится порядка трех лет. Поэтому вопрос открытия дороги откладывается и будет, возможно, решен только после завершения селезащитных плотин. Более того, сейчас стоит вопрос о запрете передвижения по ней. Министерство по чрезвычайным ситуациям говорит, что передвигаться по этой дороге небезопасно", - прокомментировал Марат Айнабеков на вебинаре, организованном Казахстанской туристской ассоциацией.

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова заметила, что под вопросом и посещение популярного визит-центра в ущелье Аюсай по той же дороге.

В данный момент мы ведем переговоры с МЧС, просим предоставить альтернативную дорогу, объясняем, что там находятся туристические места и внутренний туризм надо развивать. Но вопрос все еще на стадии переговоров", - ответил представитель управления туризма.

В марте 2020 года дорога на БАО была закрыта на неопределенный срок в связи с появлением промоин и обвалов на некоторых участках, которые представляют собой потенциальную опасность для всех видов транспорта. В данный момент туристы могут попасть на Большое Алматинское озеро только пешим ходом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства