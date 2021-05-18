На территории "зеленого пояса" столицы появится фазанарий на 2000 птиц в год

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Для создания флоры искусственного леса столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО "Астана орманы" продолжают работу по развитию фауны "зеленого пояса". С этой целью была произведена реконструкция фазанария, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на территории "зеленого пояса" из животных обитают зайцы, корсаки, лисы, из птиц куропатки, вороны, сороки. Также ведется разведение (интродукция) фазанов, сообщает официальный сайт акимата города.

В текущем году в целях увеличения видового состава представителей семейства фазанов, на территории "зеленого пояса" проведена реконструкция фермы - фазанария. Площадь его участка составляет 1,2 гектара.

Ферма состоит из инкубатора, зданий для птенцов, для содержания молодняка и родительского поголовья в период размножения, вольеров для зимнего содержания. Общая компоновка зоны фазанария гармонично вписывается в существующий ландшафт. Проектная мощность объекта - 2000 голов в год.

Разведение фазанов на территории "зеленого пояса" является биологическим способом защиты от вредителей, способствует максимальному приближению условий зеленой зоны к природным условиям естественных лесов, расширению ареала обитания фазанов в Казахстане", - отметили в профильном управлении.

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