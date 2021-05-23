В море у побережья Крыма обнаружены туши мертвых дельфинов с привязанными к хвостам камнями

МОСКВА. 22 МАЯ - В Крыму у пляжа нашли привязанные к камням туши дельфинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О страшной находке сообщает центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море" сообщил на своей странице во "ВКонтакте"

На кадрах, опубликованных центром, видно, что один из дельфинов привязан к камню, его тело начало облезать. В ролике также показана лежащая на дне туша млекопитающего, пишет Lenta.ru

Согласно сообщению центра, таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. По его данным, менее 10% погибших дельфинов впоследствии оказываются на суше.

Остальные 90% опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха", - говорится в публикации. Также уточняется, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят животному проникающие ранения в брюшную полость.





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