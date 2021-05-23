В море у побережья Крыма обнаружены туши мертвых дельфинов с привязанными к хвостам камнями

МОСКВА. 22 МАЯ - В Крыму у пляжа нашли привязанные к камням туши дельфинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О страшной находке сообщает центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море" сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
На кадрах, опубликованных центром, видно, что один из дельфинов привязан к камню, его тело начало облезать. В ролике также показана лежащая на дне туша млекопитающего, пишет Lenta.ru.
Согласно сообщению центра, таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. По его данным, менее 10% погибших дельфинов впоследствии оказываются на суше.
Остальные 90% опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха", - говорится в публикации. Также уточняется, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят животному проникающие ранения в брюшную полость.
Напомним, попадание в рыболовные тралы стало вероятной причиной гибели по меньшей мере 170 краснокнижных каспийских нерп (тюленей) на побережье Каспийского моря.
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