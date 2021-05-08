Причиной массовой гибели каспийских тюленей могло стать попадание в рыболовные тралы

МОСКВА. 7 МАЯ - Попадание в рыболовные тралы стало вероятной причиной массовой гибели краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) на побережье Каспийского моря, число погибших особей увеличилось до 170, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На нескольких десятках километров берега, куда есть возможность добраться, найдены 170 погибших животных. Почти все (90%) - это молодые особи: длина тела не превышает 60-80 сантиметров, то есть тюленям было около двух лет. С огромной вероятностью причиной гибели стало попадание в рыболовные тралы. После чего с большей части погибших сняли шкурки, сбросили в море, а дальше их вынесло на берег", - приводит сообщение Минприроды России издание ТАСС .

Глава ведомства Александр Козлов взял ситуацию на личный контроль.

Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерства", - приводятся слова главы ведомства в сообщении.

В настоящее время систематизируются записи, фотографии и GPS-координаты погибших особей. Собранные материалы направлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.





Напомним, на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы было обнаружено более 150 погибших нерп





Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В прошлом году каспийский тюлень был внесен в Красную книгу РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства