На побережье Каспийского моря обнаружено более 150 погибших редких тюленей

МОСКВА. 6 МАЯ - Отряд московских и дагестанских ученых обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в четверг заявил ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", - рассказал ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

Отмечается, что некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями", - добавил Никифоров.





Напомним, в прошлом году Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.Напомним, в прошлом году каспийский тюлень был внесен в Красную книгу РК

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