В Туркестанской области закапывают траншеи, в которых гибли животные

ТУРКЕСТАН. 23 ИЮНЯ - Владельцы земли окапывали ими свои участки. И в них погибали дикие и домашние животные. За месяц добровольно закопали 28 траншей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На 87 владельцев составлены административные протоколы. Если до конца месяца они не зароют траншеи, то дела об изъятии земельных участков будут переданы в суд, сообщает otyrar.kz

В конце мая эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) забили тревогу: в траншеях на территории фермерских хозяйств гибли черепахи и змеи. Впервые проблема гибели животных в траншеях поднималась ещё в 2019 году, когда во время экспедиции по гранту проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" фонда Зуккова, учёными была обнаружена свежевырытая траншея вокруг фермерского хозяйства с 365 особями амфибий и рептилий на дне, среди которых были и редкие виды.

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