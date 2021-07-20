Вода по каналу "Достык" из Узбекистана в Казахстан поступает со скоростью 80 кубометров в секунду

ТУРКЕСТАН. 19 ИЮЛЯ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов во время своего визита в Туркестанскую область отметил, что Казахстан и Узбекистан достигли соглашения по трансграничным рекам, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По магистральному каналу "Достык" в Казахстан поступает 80 кубометров воды в секунду. Вице-министр подчеркнул, что в вегетационный период не будет ощущаться дефицита воды при орошении, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Вице-министр экологии также провел видеоконференцию с местными фермерами и акимами Туркестанской области. В частности, были подняты вопросы орошения в Жетысайском и Махтааральском районах. Аким Жетысайского района Мурат Кыдырбек отмечает, что в период летнего вегетационного периода, в районе магистрального канала "Достык" по разным причинам не хватает воды. Поэтому аким обратился к вице-министру с просьбой подключить по мере необходимости машинный канал для дополнительного объема воды, её откачки из Шардаринского водохранилища.

В Жетысайском районе необходимо решить множество актуальных вопросов по эффективному использованию поливных земель. На 80 тысячах гектаров орошаемой пашни в районе находятся около 10 тысяч сельхозформирований. Экономическое благополучие около 40 000 человек, занятых в сельском хозяйстве, масштабе производства сельхозкультур. Ежегодно во время летнего вегетационного полива из магистрального межгосударственного канала "Достык", необходимое количество воды по разным причинам не всегда попадает на орошаемые поля. Поэтому в случае недостатка воды, поступающей по магистральному каналу "Достык", прошу дать возможность откачки воды из Шардаринского водохранилища", - сказал Мурат Кыдырбек.

Между тем, по словам вице-министра экологии Серика Кожаниязова, основная функция Шардаринского водохранилища, которое пополняется от реки Сырдарья - это своевременное обеспечение водой Туркестанской и Кызылординской области. И, по его словам, оба эти региона должны получать достаточное количество воды. Что касается предложения, то в случае нехватки воды в канале будет в соответствии с системой распределения воды.

Сейчас наблюдается цикл маловодья. Жители Шардары используют воду для питья из Шардаринского водохранилища. Кроме того, с помощью водохранилища получают воду орошаемые земли Туркестанской и Кызылординской областей. Следовательно, нам необходимо использовать его эффективно и экономично, чтобы обеспечить достаточное поливной воды в обоих районах. В случае нехватки воды в магистральном канале "Достык" решение о подключении механической откачки будет принято в ближайшие дни в соответствии с системой регулирования и распределения", - сказал Серик Кожаниязов.

Вместе с тем в рамках видеоконференции вице-министр доложил о проделанной работе по восстановлению оросительной системы и орошаемых земель. К примеру, достигнута договоренность о подаче 330 миллионов кубометров воды из Токтогульского водохранилища в Кыргызстане в реку Сырдарья в июне-августе. Как сообщил вице-министр, есть договоренность о беспрепятственном транзите этого объема воды через территорию Узбекистана.

Ранее сообщалось , что в Казахстане прогнозируется снижение водообеспечения в средне- и долгосрочном периоде из-за падения речного стока и роста водопотребления.

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