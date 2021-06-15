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В сельском хозяйстве, потери воды доходят до 50% - Минэкологии

14.06.2021 8209
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане прогнозируется снижение водообеспечения в средне- и долгосрочном периоде из-за падения речного стока и роста водопотребления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом много воды теряется при транспортировке по причине критического износа каналов и ирригационных систем. Об этом на отчетной встрече с населением республики сообщил министр экологии Магзум Мирзагалиев.
 
В частности, он отметил, что в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Также нужно учитывать и то, что 40% воды поступает в Казахстан по трансграничным рекам из Китая, стран Центральной Азии и России.
 
Магзум Мирзагалиев сообщил, что для улучшения ситуации с маловодьем в этом году, особенно на юге страны, министерством достигнуты договоренности с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном по дополнительному сбросу и пропуску поливной воды в летний период. Также все регионы и акиматы еще в феврале были предупреждены о подготовке к вегетации в условиях маловодья с рекомендацией снизить посевы водоемких культур.
 
По словам министра, во исполнение поручения главы государства по увеличению площади орошаемых земель до 3 миллионов гектаров с текущих 1,6 миллиона гектаров до 2030 года, в прошлом году было отремонтировано 813 километров каналов, введено в оборот 53,5 тысячи гектаров орошаемых земель. В этом году площади орошаемых земель увеличатся на 78 тысяч гектаров, а до 2025 года - до 2,2 миллиона гектаров. Также за 5 лет планируется провести реконструкцию более 4,5 тысячи километров каналов.
 
Кроме того, предусмотрено восстановление 41 аварийного водохранилища, из которых 12 уже сданы в эксплуатацию, еще 8 будут закончены в этом году, остальные - до 2025 года. Также запланировано строительство 39 новых водохранилищ в 9 регионах, в том числе в этом году - водохранилища Кенсай-Коскорган в Туркестанской области.
 
Также в 2020 году был реализован пилотный проект по цифровизации магистрального канала К-19 протяженностью 12 километров в Махтааральском районе Туркестанской области. Было установлено, что воды расходуется на 45% больше от поливных норм. В этом году министерство оцифрует 16 каналов, а всего в течение ближайших 5 лет - 119 каналов протяженностью более 2,8 тысячи километров. Это позволит сэкономить до 2 кубических километров воды.
 
В части доведения питьевой воды к населенным пунктам в 2020 году велась реализация 14 проектов строительства групповых водопроводов, из которых 3 завершены, а в этом году планируются к сдаче в эксплуатацию 8 проектов протяженностью 845 километров. 
 
Министерством также ведется работа по разработке Концепции нового Водного кодекса.
 

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