Мирзагалиев предложил создать региональный хаб ЦА по климату

Фото: МЭГПР РК

ДУШАНБЕ. 28 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев в ходе четвертой Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата предложил создать в Казахстане региональный хаб Центральной Азии по климату, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава МЭГПР РК предложил создать региональный хаб Центральной Азии по климату с дислокацией в Республике Казахстан, деятельность которого могла бы быть направлена на решение вопросов "зеленого" роста в регионе через реализацию проектов, трансферт-технологий и обмен знаниями.

Мирзагалиев также доложил о принимаемых мерах в стране по улучшению климатической политики, внедрении зеленых технологий, предотвращении опустынивания и деградации земель, а также затронул вопросы комплексного решения экологических проблем Аральского региона.

Министр также призвал руководителей природоохранных ведомств более активно использовать потенциал Регионального экологического центра Центральной Азии.

Он предложил создать региональный механизм по работе с климатическими фондами разработать новые проекты по внедрению современных подходов интегрированного управления водными ресурсами, сохранению биоразнообразия, а также совершенствованию информационного обмена данными в регионе", -уточнили в пресс-службе Минэкологии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства