В ВКО коммунальщики сливают канализационные отходы в реку

ПАВЛОДАР. 11 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за отсутствия очистных сооружений всю канализацию коммунальщики сливают в реку Курчум, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экологическая катастрофа грозит Курчумскому району Восточно-Казахстанской области, уверяют местные жители. Из-за отсутствия очистных сооружений всю канализацию коммунальщики сливают в реку, сообщает "31 Канал".
Местный житель и эколог Куайгазы Рахметолдин требует у властей обратить внимание на состояние реки Курчум.
Все разобрано, всё сломано. Напрямую в иловую площадку сбрасывают, а потом от иловой площадки идёт в Курчум, возле этого очистного живут люди, пользуются водой, поливают, выращивают, скот пьет", - сказал он.
Жители Курчума безуспешно пишут обращения в местные органы уже около 10 лет. Они говорят, что от равнодушия властей уже погибает рыба, на очереди люди.
Это нечистоты немалые. Со всего Курчума, представьте, сколько домов, сколько организаций в этом Курчуме. Вот там труба диаметром 200 миллиметров, вот струя полностью через нее идет", - сказал житель района Кабдылгазы Тлеуханов.
В местном акимате уверяют, что пытаются решить эту проблему, даже подготовили проектно-сметную документацию, но мешают препоны в законодательстве.
Есть мораторий Министерства индустрии о том, что 300 тысяч населения, более 300 тысяч населения, только там делаются очистные сооружения. На остальное мораторий. И поэтому этот вопрос повис. Мы сейчас дальше идём, письма пишем", - сказал аким Курчумского района Дулат Кажанов.
Отмечается, что население Курчума составляет чуть более семи тысяч.
А пока акимат и природоохранные службы пытаются сдерживать загрязнение, штрафуя коммунальные службы за слив нечистот в реку, последний раз на 6 миллионов тенге. Но штрафы не решают проблему", - говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, что цвет реки Калжыр напугал сельчан Восточного Казахстана. Люди забеспокоились, что одно из предприятий региона сбросило в воду опасные отходы.
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