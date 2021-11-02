Президент подписал закон о защите Каспийского моря от загрязнения

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НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон РК "О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с положениями Протокола каждая договаривающаяся сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, о принятых или планируемых мерах по предотвращению и снижению загрязнения морской среды.

В целом протоколом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения.

Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ.