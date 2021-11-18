В Казахстане успешно применяются механизмы стимулирования сокращения выбросов парниковых газов

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане проведена серьезная работа по выстраиванию регуляторных механизмов стимулирования сокращения выбросов парниковых газов, рассказала руководитель дирекции по фондированию Евразийского банка развития Назира Сатбекова в ходе своего участия в IX Конгрессе финансистов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основным механизмом регулирования выбросов CO2 в Казахстане является система торговли выбросами. Пилотный проект в Казахстане был запущен в 2013 году и работал до 2015 года. В 2018 году программа торговли выбросами была снова запущена. Предусматривается дальнейшее развитие системы торговли выбросами и существенное снижение выделяемых организациям квот. Это будет являться серьезным стимулом для реализации проектов декарбонизации.

Мы видим, что финансирование "зеленых" проектов и внедрение принципов "зеленого" финансирования в мире существенно расширяется. Общий объем финансирования многосторонних банков развития в области климата достиг в 2020 году 66 миллиардов долларов", - подчеркнула Назира Сатбекова.

В сентябре и ноябре 2021 года ЕАБР разместил свои дебютные "зеленые" и "социальные" облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA.

Для расширения возможностей привлечения финансирования в "зеленые" проекты на территории стран-участников банк проводит работу по привлечению средств специальных фондов. В настоящее время ЕАБР проходит процедуру аккредитации в Зеленом климатическом фонде", - отметила Назира Сатбекова.

Аккредитация позволит банку использовать средства Фонда для привлечения льготного фондирования своих клиентов. Кредиты ЗКФ могут быть выданы для проектов в Армении, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и, потенциально, в Узбекистане (Россия и Беларусь не включены в список стран для деятельности ЗКФ).



