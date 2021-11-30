В ряде регионов Казахстана появятся новые мусорные полигоны и перерабатывающие заводы

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отвечая на депутатский запрос касательно упрощения получения разрешения по установке заводов по переработке и сортировке твердых бытовых отходов, Роман Скляр сообщил, что местными исполнительными органами ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры по обращению с отходами.

Так, в Атырауской области выделены земельные участки на строительство двух комплексов по управлению ТБО, где будет предусмотрена сортировка, переработка и повторное использование ТБО.

В Западно-Казахстанской области установлены мусоросортировочные линии на территории полигонов ТБО: в Уральске - мощностью 100 тыс. тонн в год, в городе Аксае - мощностью 25 тонн в день. При этом на строительство новых полигонов ТБО выделены земли: в Уральске - 70 гектаров, в Аксае - 40 гектаров.

В Павлодаре на территории полигона ТБО выделен земельный участок площадью 43,5 гектара, предусмотренный под строительство мусороперерабатывающего завода.

В поселке Жанакорган в Кызылординской области на строительство нового полигона выделено 20 гектаров земли, разработано технико-экономическое обоснование, в настоящее время проводится государственная экспертиза.

В Акмолинской области разработано семь проектов ТЭО строительства полигонов ТБО с сортировочными сетями в шести регионах области.

Кроме того, в Щучинске ведутся работы по разработке ТЭО рекультивации старого полигона ТБО.

В рамках реализации упрощения разрешительных процедур экологического законодательства в Кодексе введены новые инструменты экологической оценки. Это определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку", - рассказал Скляр.



