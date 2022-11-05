По факту гибели рыбы на Капшагае возбуждено уголовное дело

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Сериккали Брекешев в ходе встречи с населением столицы рассказал о реализации мероприятий по улучшению экологии Астаны, - Министр экологии Сериккали Брекешев в ходе встречи с населением столицы рассказал о реализации мероприятий по улучшению экологии Астаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Объем выбросов загрязняющих веществ от предприятий Казахстана за девять месяцев 2022 года составил порядка 900 тысяч, что на 18% ниже аналогичного периода 2021 года.

По его словам, на Астану приходится 54,2 тысячи тонн, что на 15% ниже аналогичного периода 2021 года. Таким образом, доля столицы в загрязнении составляет около 6%.

Ранее сообщалось, что Астана входит в список самых загрязненных городов республики. Основными источниками загрязнения являются ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. В целом для улучшения экологической ситуации проводится системная работа в рамках национального проекта и дорожных карт в разрезе регионов.

В ходе реализации природоохранных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в этом году удалось сократить выбросы на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Завершены работы по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 16 водогрейных котлов на этих объектах переведены на газ.

Продолжается газификация частного сектора столицы. К природному газу подключены 13 автономных котельных.

Можно отметить еще один положительный момент по снижению выбросов от городского транспорта. Столичным акиматом в этом году приобретены и введены в эксплуатацию 100 единиц электробусов, на газовое топливо переведены 75% единиц автотранспортных средств коммунальных предприятий города, проведены работы по переводу на ГБО городского парка такси.

Также завершено исследование ветрового режима Астаны. Создана карта ветра с учетом застройки города, рельефа местности, зеленых насаждений, результаты исследования будут учитываться в проектных решениях нового генерального плана.