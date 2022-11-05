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По факту гибели рыбы на Капшагае возбуждено уголовное дело

04.11.2022, 12:39 6846
По факту гибели рыбы на Капшагае возбуждено уголовное дело
Фото: Instagram/bambirh__official
Конаев. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массовой гибели молоди рыбы на Капшагайском водохранилище заведено уголовное дело, а также дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 
Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 328 Уголовного кодекса РК (Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или могло повлечь причинение значительного экологического ущерба или причинило вред здоровью человека). В настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам.

 
Также инспекцией дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели молоди рыбы, в который включены все компетентные и заинтересованные органы.
 

На сегодня управлением санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, департаментом экологии по Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", РГП "Казгидромет" проводятся соответствующие исследования для выяснения причин гибели молоди рыб. Результаты гидрохимического анализа будут известны через 3 дня, результаты токсикологического и ихтиопатологического анализа - через 1 месяц", - сообщили экологи.

 
2-3 ноября в районе Лев Горы на 11-м рыбохозяйственном участке водохранилища Капшагай силами сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерской службы ТОО "Айна Су" проведен сбор погибшей рыбы с дальнейшей утилизацией с соблюдением санитарных норм. При этом общий вес погибшей рыбы составил 1232 килограмма (сеголетки воблы).
 
Мониторинг акватории водохранилища и его береговой полосы продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели молоди рыбы на Капшагайском водохранилище Алматинской области.
 

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Около миллиона тонн загрязняющих веществ выбросили за девять месяцев предприятия Казахстана

04.11.2022, 20:40 3826
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Сериккали Брекешев в ходе встречи с населением столицы рассказал о реализации мероприятий по улучшению экологии Астаны, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Объем выбросов загрязняющих веществ от предприятий Казахстана за девять месяцев 2022 года составил порядка 900 тысяч, что на 18% ниже аналогичного периода 2021 года.
 
По его словам, на Астану приходится 54,2 тысячи тонн, что на 15% ниже аналогичного периода 2021 года. Таким образом, доля столицы в загрязнении составляет около 6%.
 
Ранее сообщалось, что Астана входит в список самых загрязненных городов республики. Основными источниками загрязнения являются ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. В целом для улучшения экологической ситуации проводится системная работа в рамках национального проекта и дорожных карт в разрезе регионов.
 
В ходе реализации природоохранных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в этом году удалось сократить выбросы на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Завершены работы по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 16 водогрейных котлов на этих объектах переведены на газ.
 
Продолжается газификация частного сектора столицы. К природному газу подключены 13 автономных котельных.
 
Можно отметить еще один положительный момент по снижению выбросов от городского транспорта. Столичным акиматом в этом году приобретены и введены в эксплуатацию 100 единиц электробусов, на газовое топливо переведены 75% единиц автотранспортных средств коммунальных предприятий города, проведены работы по переводу на ГБО городского парка такси.
 
Также завершено исследование ветрового режима Астаны. Создана карта ветра с учетом застройки города, рельефа местности, зеленых насаждений, результаты исследования будут учитываться в проектных решениях нового генерального плана.
 

В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали инцидент с утечкой грязной воды в Актюбинской области

04.11.2022, 19:43 4556
Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали ситуацию с утечкой грязной воды с нефтью на скважине месторождения Кенкияк-надсолевой.
 

Вечером 29 октября была обнаружена утечка скважинной жидкости через поверхностное устьевое оборудование на скважине № 797 нефтяного месторождения Кенкияк-надсолевой, расположенного в Темирском районе. Причина утечки: разрыв по сварочному шву наземного оборудования скважины", - рассказал в интервью Atameken Info руководитель администрации генерального директора АО "СНПС-Актобемунайгаз" Юрий Шикарев.

 
Скважина находится в периодическом добывающем фонде, так как ее суточный дебит невелик. Продукция скважины не содержит попутного газа. Для недопущения загрязнения площадки вокруг скважины были проведены оперативные технологические работы по устранению причин утечки, для чего были привлечены услуги специализированной противофонтанной организации ТОО "Ак Берен".
 
Весь объем разлитой жидкости, на 98% состоящий из пластовой воды, собран специализированной техникой и вывезен в цех подготовки. Окружающей среде региона инцидент вреда не принес.
 
Шикарев подчеркнул, что на безопасность населения близлежащих сельских населенных пунктов инцидент не повлиял.
 
Напомним, утечка грязной воды произошла 29 октября около 22.30 на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть". На скважине № 797 произошел разрыв сварного шва основного ствола. Объем загрязненной площади составляет 3168 м2.
 

Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау"

04.11.2022, 18:55 5051
Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: gmk.center
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам председателя Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасова, в настоящее время завершается проверка по поводу несоблюдения экологических нормативов со стороны "АрселорМиттал Темиртау".
 
Кроме того, как оказалось, "АрселорМиттал Темиртау" не пустил на предприятие экологов, пришедших с проверкой. Минэкологии обратилось в суд с иском о воспрепятствовании.
 
По словам Жолдасова, Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для компании.
 

Мы сейчас считаем. Думаю, штраф на несколько миллиардов тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов", - рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля.

 
Чиновник добавил, что сейчас идет кампания по выдаче разрешений.
 

В прошлом году мы снизили больше чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства", - рассказал Зулфухар Жолдасов.

 
Он подчеркнул, что в нацпрограмме "Жасыл Қазақстан" предусмотрено снижение объема выбросов компании "АрселорМиттал Темиртау" с 250 до 140 тыс тонн.
 

Россия и Китай могут создать международный заповедник для тигров и леопардов

04.11.2022, 10:35 7651
Россия и Китай могут создать международный заповедник для тигров и леопардов
Фото: Depositphotos
Москва. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Китай в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра.
 
В конце февраля 2019 года руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в китайском городе Чанчун заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.
 

Один из пунктов документа говорит о том, что обе стороны будут прилагать усилия по созданию на приграничных территориях Российской Федерации и Китайской Народной Республики трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" (РФ), национальный парк "Земля леопарда" (РФ) и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР)", - рассказал РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.

 
По его словам, это не единственный проекты такого рода, однако "Земля больших кошек" станет первым международным резерватом, охраняющим сразу двух редких кошек.
 

В настоящее время уже подготовлен проект соглашения о создании трансграничного резервата, китайские коллеги внесли свои корректировки. Во многом работу по данному направлению сдержала пандемия COVID-19. Есть надежда, что документ может быть подписан в течение календарного года", - сказал министр.

 
Со стороны России за создание резервата отвечает Минприроды РФ, со стороны Китая - Государственное управление лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республики. Для управления резерватом будет создана смешанная российско-китайская комиссия, которая будет проводить свои заседания поочередно в каждом из государств.
 

В резервате будут находиться животные, которые живут на территории особо охраняемых природных территорий, входящих в состав "Земли больших кошек". На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров - в России, а также 60 леопардов и 40 тигров - в Китае", - сообщил Козлов.

 
Площадь территории резервата в России (национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь") сейчас составляет 282 тысячи гектаров, в Китае - почти 1,5 миллиона гектаров. Глава Минприроды заявил, что, согласно предварительной договоренности, каждая из сторон сможет изменять на своей территории границы резервата в соответствии с законодательством государства. По его словам, у России уже есть планы по увеличению площади нацпарка "Земля леопарда" за счет присоединения ряда граничащих с ним территорий.
 
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
 
Напомним, в Казахстане выпустят четырех амурских тигрят для возрождения популяции.

 

Некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году - ЮНЕСКО

03.11.2022, 18:17 10276
Некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году - ЮНЕСКО
Фото: ДЧС Алматы
Париж. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые данные ЮНЕСКО свидетельствуют об ускоренном таянии ледников на объектах всемирного наследия, причем ледники на трети объектов могут исчезнуть к 2050 году.
 

Однако две трети еще можно спасти, если рост глобальной средней температуры не превысит 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Это станет одной из основных задач КС27", - говорится в докладе организации.

 
По информации ЮНЕСКО, существует только одно эффективное решение: быстро сократить выбросы CO2.
 

Только быстрое снижение уровня выбросов CO2 может спасти ледники и исключительное биоразнообразие, которое от них зависит. КС27 будет играть решающую роль в поиске решений этой проблемы. ЮНЕСКО полна решимости поддерживать государства в достижении этой цели", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

 
По данным ЮНЕСКО, ледники на территории трети из 50 объектов всемирного наследия обречены исчезнуть к 2050 году независимо от усилий по ограничению повышения температуры. Они включают в себя самые высокие (рядом с Эверестом), самые длинные (на Аляске) и последние оставшиеся ледники в Африке среди прочих, что дает репрезентативное представление об общей ситуации в отношении ледников в мире.
 

В настоящее время они ежегодно теряют 58 миллиардов тонн льда, что эквивалентно совокупному годовому потреблению воды Францией и Испанией, и являются причиной почти 5% наблюдаемого глобального повышения уровня моря", - говорится в докладе.

 
Между тем половина человечества прямо или косвенно зависит от ледников в качестве источника воды для бытовых нужд, сельского хозяйства и энергетики. Ледники также являются основой биоразнообразия, питая многие экосистемы.
 

Когда ледники быстро тают, миллионы людей сталкиваются с нехваткой воды и повышенной опасностью стихийных бедствий, таких как наводнения, а еще миллионы могут быть вынуждены покинуть свои дома в результате повышения уровня моря. Это исследование подчеркивает настоятельную необходимость сокращения выбросов парниковых газов и инвестирования в решения на основе природы, которые могут помочь смягчить последствия изменения климата и позволить людям лучше адаптироваться к ним", - заявил генеральный директор МСОП доктор Бруно Оберле.

 
Примеры ледников, находящихся под угрозой исчезновения, по регионам:
 
Африка:
 
  • Согласно имеющимся данным, ледники на всех объектах всемирного наследия в Африке, скорее всего, исчезнут к 2050 году, в том числе на территории национальных парков Килиманджаро и Гора Кения.
 
Азия:
 
  • Ледник на территории объекта национальный парк "Три параллельные реки", провинция Юньнань (Китай), имеет самый высокий показатель потери массы по сравнению с 2000 годом (57,2%), а также является самым быстро тающим ледником в списке.
  • Ледники в Западном Тянь-Шане (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) сократились на 27% с 2000 года.
 
Европа:
 
  • Ледники на территории объекта Район горы Мон-Пердю в Пиренеях (Франция, Испания), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
  • Ледники в Доломитовых Альпах (Италия), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
 
Латинская Америка:
 
  • Ледники в национальном парке Лос-Алерсес (Аргентина) занимают 2-е место по потере массы по сравнению с 2000 годом (45,6 %).
  • Ледники в национальном парке Уаскаран (Перу) сократились на 15% с 2000 года.
 
Северная Америка:

  • Ледники в Йеллоустонском национальном парке (Соединенные Штаты Америки), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
  • Ледники в Йосемитском национальном парке (Соединенные Штаты Америки), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
  • Ледники в Международном парке Мира Уотертон-Лейкс–Глейшер (Канада, США) за 20 лет потеряли 26,5% своего объема.
 
Океания:
 
  • Ледники на территории объекта Те-Вахипоунаму - юго-запад острова Южный (Новая Зеландия) потеряли почти 20% своего объема с 2000 года.
 

Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге

03.11.2022, 10:56 11871
Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с 2017 года правонарушители наносят Казахстану ущерб в среднем на сумму 3,5 млрд тенге ежегодно - как самому государству, так и юридическим и физическим лицам.
 

В среднем за последние пять лет нарушителями возмещается только 676,5 млн тенге в год, или всего 19% от общей суммы ущерба. Сюда входит возмещение ущерба в ходе досудебного расследования, а также по делам, направленным в суд", - сообщает ranking.kz

 
Реакция на преступления, наносящие ущерб окружающей среде, нередко происходит уже после того, как, к примеру, редкие животные были пойманы и убиты или растения уничтожены.
 
Напомним, в августе текущего года до 8 лет лишения свободы получили браконьеры, которые незаконно сбыли 43 килограмма рогов сайги. Ущерб государству составил 312 млн тенге.
 

С начала 2017-го по сентябрь 2022 года в Казахстане ежегодно совершалось около 1,1 тысячи уголовных экологических правонарушений. Несмотря на то что их количество с каждым годом уменьшается, финансовый ущерб, который они приносят стране, растет. В прошлом году экологические нарушения обошлись Казахстану в 5,3 млрд тенге - это рекордная с 2017 года сумма", - сообщают аналитики.

 
Экологические правонарушения - это незаконные действия, которые вредят экосистемам, повышая риск заболеваний, экологических катастроф и деградации дикой природы. В УК РК разные виды экологических правонарушений описываются в двадцать одной статье, включая порчу земли, загрязнение морской среды, незаконную охоту, самовольное пользование недрами и прочее.
 
Чаще остальных происходят два вида правонарушений:
 
• незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами;
 
• незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.
 
В 2021 году на них пришлось 62,8% от всех уголовных экологических правонарушений, а за первые девять месяцев этого года - 56,1%.
 

Хорошо организованные преступные группы превратили незаконную эксплуатацию окружающей среды в профессиональный бизнес, приносящий прибыль. Это в свою очередь приводит к сокращению поголовья исчезающих и охраняемых видов животных в национальных парках", - заключили обозреватели.

 

Утечка произошла на месторождении в Актюбинской области

31.10.2022, 20:25 18116
Утечка произошла на месторождении в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что утечка грязной воды произошла 29 октября около 22.30 на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть".
 
На скважине № 797 произошел разрыв сварного шва основного ствола. Объем загрязненной площади составляет 3168 м2. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". В ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязненной нефтью воды из скважины, сообщает портал "Мой город".
 
Прибывший инспектор провел замеры площади и отобрал пробы. Департамент экологии планирует назначить внеплановую проверку.
 

Жители Алматы пожаловались Брекешеву на грязный воздух

28.10.2022, 12:09 25976
Жители Алматы пожаловались Брекешеву на грязный воздух
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос сложной экологической ситуации в Алматы обсуждал сегодня с горожанами министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Основная проблема - качество воздуха в городе.
 
В рамках дорожной карты, подписанной министерством и акиматом Алматы, предполагается перевод городской ТЭЦ-2 с угольного топлива на газ, что значительно снизит количество вредных веществ в атмосфере.

Еще одна злободневная проблема мегаполиса - незаконная вырубка деревьев. Также министру задавались вопросы об утилизации твердых бытовых отходов и фактах незаконной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, информирует телеканал "Хабар24".
 

Есть вопросы, конечно, которые не решаются либо решаются с затягиванием сроков исполнения. Это в рамках дорожной карты, которую мы подписали с акиматом города и нашим министерством, которая предполагает ряд мероприятий по улучшению экологической ситуации Алматы. Поэтому мы готовы. Я встречался с общественностью и экоактивистами - они готовы проводить такие встречи на регулярной основе, будь это в Алматы либо у нас, в Астане", - сказал Брекешев.



Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.    

Уплотнительная точечная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха", - сказал аким.

 

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