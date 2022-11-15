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"АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения в 2023 году - Брекешев

14.11.2022, 15:01 3331
"АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения в 2023 году - Брекешев
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения на следующий год, если не выполнит поставленные Министерством экологии требования, заявил глава ведомства Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.
 

В наше министерство отправлены необходимые документы для получения экологического разрешения на следующий год. В настоящее время мы рассматриваем документы. Если АО "АрселорМиттал Темиртау" не представит конкретных предложений к поставленным нами требованиям, не сможет получить экологическое разрешение. Мы работаем над этим", - сказал министр.

 
Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
 
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

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Причиной массовой гибели тюленей мог быть выброс сероводорода - Брекешев

14.11.2022, 12:39 4471
Причиной массовой гибели тюленей мог быть выброс сероводорода - Брекешев
Фото: Минэкологии РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан назвал предположительную причины гибели 141 тюленя на Каспии.
 
Выброс сероводорода является одной из предполагаемых причин массовой гибели тюленей.
 
Брекешев рассказал, что тюлени всплывают на поверхность, чтобы набрать кислород, а затем уходят на дно. Вероятно в это время произошел выброс газа.
 
По данным Минэкологии, сейчас в Каспийском море обитает порядка 300 тысяч этих животных.

Напомним, 8 ноября на побережье Каспия обнаружена 141 туша тюленя в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко.

Во время визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.

Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.


Почему умирает каспийский тюлень? (видео).

Ранее систематическую гибель тюленей на Каспии прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов. По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
 

На проспекте Абая перед Дворцом Республики убрали связанные с историей города деревья

12.11.2022, 13:12 13926
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы возмущены варварским обращением с историческими зелеными насаждениями города и издевательством над деревьями.
 
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
 
По информации акимата Медеуского района, хвойные деревья с разделительной полосы были пересажены в сквер имени Шухова, а ясени - вдоль набережной реки Малая Алматинка.
 
В пресс-службе пояснили, что на данном освобожденном от деревьев участке будут высажены 70 деревьев и 1410 кустарников.
 
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
 

Такие густые елки там были. А приживутся ли на новом месте?" - переживают алматинцы за судьбу исторических деревьев.


 
Также жителей мегаполиса возмутил тот факт, что никто из администрации города "не потрудился даже символически спросить у горожан их мнения".

Чиновники не сочли необходимым объяснить, зачем они это сделали. Никаких общественных слушаний или опроса мнения горожан не проводилось, на жителей города и экспертов в который раз власти решают не обращать внимания. Десятилетиями и не в сотый уже раз город по самочинным решениям подвергается "оптимизациям" со стороны акиматов", - считает общественность.


В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города.

Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы. Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.

Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор-урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер.


Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, «чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ». Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина. По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта.

В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.

Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.


Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

 

В Кентау выявлен высокий уровень загрязнения воздуха

12.11.2022, 11:18 14726
В Кентау выявлен высокий уровень загрязнения воздуха
Кентау. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высокий уровень загрязнения воздуха выявили в Туркестане и Кентау. Об этом во время рабочей поездки в регион сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.
 
По словам министра, только за 9 месяцев этого года с предприятий области было выброшено больше 30 тысяч тонн отходов, загрязняющих окружающую среду.
 
Специалисты провели анализ загрязнения воздуха, переработки отходов, а также состояние канализационных труб. В результате выявили больше 20 нарушений, информирует телеканал "Хабар 24".
 
Чтобы улучшить экологическую обстановку, отопительный котел коммунального предприятия "Туркестан жылу" перевели с угля на газ. Также министр поручил заняться полигонами для твердых бытовых отходов. Таких в Туркестанской области 160, многие не соответствуют экологическим требованиям.
 

На полигонах нет пунктов сортировки отходов. В большинстве случаев нет заборов, загрязнения подземных вод, контрольных скважин, благоустройства, инфраструктуры и многого другого. За указанные нарушения департамент экологии привлек к ответственности в прошлом году 72 акима сельских округов на сумму более 23 миллионов тенге, в этом году 46 акимов сельских округов. Эта работа в дальнейшем будет находиться на постоянном контроле министерства", - сказал Брекешев.

 
Между тем, по прогнозам экспертов, выбросы углекислого газа могут достигнуть рекордного уровня уже в этом году. Это связано с ростом потребления угля, нефти и газа. К этому прибавилось следствие восстановления мировой экономики после пандемии. Такие выводы следуют из доклада организации Global Carbon Project на 27-й конференции ООН по изменению климата.
 
По данным исследования, объем выбросов CO2 вырастет на процент и составит 37 с половиной миллиардов тонн. Наибольшее их увеличение ожидается в США и Индии, именно там быстрее восстановились экономическая активность и масштабы авиаперевозок после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
 

В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей в Мангистауской области

10.11.2022, 19:38 20261
Фото: пресс-служба Минэкологии РК
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и представителем Ассоциации рыбных хозяйств - BD по Мангистауской области в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
8 ноября комиссия выехала на место обнаружения погибших тюленей. Произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). В настоящее время пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный референтный центр по ветеринарии" для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через 2 недели.
 
9 ноября на побережье Каспийского моря в селе Баутино проведены работы по сбору туш мертвых тюленей.
 
Сотрудники Центра изучения и реабилитации тюленей провели срез усов для определения возраста и отбор проб тканей печени на наличие тяжелых металлов в организме. Сотрудники Института гидробиологии и экологии произвели замеры и отобраны зубы и когти для определения возраста, также отобраны пробы для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц.
 
Факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тюбкараганского района Мангистауской области 7 ноября за № 2247520300001386, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
 
По состоянию на 12.00 10 ноября обнаружена 141 туша мертвых тюленей.
 
Напомним, более 100 мертвых каспийских тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко, сообщает Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.
 

Си Цзиньпин призвал к усиленной охране водно-болотных угодий

09.11.2022, 12:49 25961
Пекин. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на конференции участников Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, которая прошла в онлайн- и офлайн-формате одновременно в двух городах - Ухане и Женеве.
 
На совещании обсуждались перспективные методы охраны экосистем и модели гармоничного сосуществования человека и природы.
 

Председатель КНР заявил, что следует прилагать больше усилий к защите водно-болотных угодий по всему миру, чтобы оставить их в наследство следующим поколениям. Международному сообществу необходимо уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду и бороться с его негативными последствиями, сохранять биологическое разнообразие и адекватно реагировать на изменения климата", - информирует bigasia.ru.

 
Китайский лидер призвал к глобальному консенсусу в сфере экологической безопасности и предложил развивать платформы международного сотрудничества. В рамках этой политики следует включить больше водно-болотных угодий в состав природных заповедников и перечни объектов всемирного значения.
 
По словам Си Цзиньпина, Поднебесная идет по пути модернизации с гармоничным взаимодействием человека и природы. В Китае действует закон о сохранении водно-болотных угодий и будет реализована масштабная целевая программа в этой области.
 
Власти КНР намерены развивать глобальные проекты по защите маршрутов миграции перелетных птиц и другие важные инициативы в этой сфере. Кроме того, в городе Шэньчжэне планируется открыть международный центр мангровых лесов. Благодаря впечатляющим успехам Китая в области охраны водно-болотных угодий их площадь в стране уже превысила 56 миллионов гектаров.
 

Более 100 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспия

08.11.2022, 18:31 30476
Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя
Актау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 100 мертвых каспийских тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко, сообщает Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.
 
На месте работают специалисты.
 

По состоянию на 17.00 8 ноября обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии", - пояснил директор центра Адылхан Товасаров.

 
В настоящее время специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных. Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Напомним, вчера президент Токаев во время визита в Мангистаускую область подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.

Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.

 

Казахстан подписал соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода с компанией Fortescue

08.11.2022, 17:12 31141
Шарм-эш-Шейх. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает primeminister.kz.

Документ подписан в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с главой компании Fortescue Эндрю Форрестом на саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.
 
Ожидается, что реализация соглашения внесет существенный вклад в достижение амбициозных целей нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного объема "зеленого" водорода, который также планируется поставлять на европейский рынок в рамках подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Евросоюзом.
 
В целом внедрение доступных технологий производства "чистого" водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.
 
Алихан Смаилов отметил, что данный проект по производству "зеленого" водорода - один из крупнейших подобного рода в регионе.
 

В рамках развития альтернативных источников энергии производство "зеленого" водорода является важным и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в 10 крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива. Для достижения данной цели нам важна поддержка стратегических партнеров", - сказал Смаилов.

 
Он отметил, что правительство РК пересмотрело систему привлечения инвестиций, чтобы увеличить присутствие частных компаний в "зеленом" энергетическом секторе.
 

Наш подход по стимулированию декарбонизации будет основан на максимальном использовании рыночных механизмов и частных инвестиций", - подчеркнул глава кабмина.

 
В свою очередь Эндрю Форрест отметил, что производство и применение "зеленого" водорода поможет декарбонизировать тяжелую промышленность, создать рабочие места и повысить экологичность энергетической отрасли в целом.
 

Мы рады разделить наши наработки и возможности с Казахстаном, чтобы помочь как можно скорее реализовать этот потенциал", - подчеркнул Форрест.

 

Токаев: Степень загрязнения Урала достигла последнего, пятого уровня

08.11.2022, 11:15 31756
Токаев: Степень загрязнения Урала достигла последнего, пятого уровня
Фото: ecologyofrussia.ru
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологических проблем региона и способов их устранения.
 
По словам президента, озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала.
 

Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня. Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты", - высказался глава государства.

 
Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий.
 

Нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства", - высказался Токаев.

 
Обмеление Урала, а также реки Кигаш создает препятствия и для нереста осетра. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров.
 

Поэтому правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством", - поручил президент.

 
С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.
 

К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов", - констатировал глава государства.

 
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости повышать уровень экологической культуры граждан, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления. Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау.
 

Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют. Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом", - считает он.

 
Также президент затронул вопрос ухудшения экологической обстановки региона от деятельности крупных нефтегазовых компаний.
 

Постепенно начала улучшаться ситуация с Тухлой балкой. Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо", - заявил он.

 
Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль, подчеркнул Токаев.
 
По его словам, экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды.
 

Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, - мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

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