"АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения в 2023 году - Брекешев

Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы возмущены варварским обращением с историческими зелеными насаждениями города и издевательством над деревьями.

В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.

По информации акимата Медеуского района, хвойные деревья с разделительной полосы были пересажены в сквер имени Шухова, а ясени - вдоль набережной реки Малая Алматинка.

В пресс-службе пояснили, что на данном освобожденном от деревьев участке будут высажены 70 деревьев и 1410 кустарников.

Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".

Такие густые елки там были. А приживутся ли на новом месте?" - переживают алматинцы за судьбу исторических деревьев.





Также жителей мегаполиса возмутил тот факт, что никто из администрации города "не потрудился даже символически спросить у горожан их мнения".





Чиновники не сочли необходимым объяснить, зачем они это сделали. Никаких общественных слушаний или опроса мнения горожан не проводилось, на жителей города и экспертов в который раз власти решают не обращать внимания. Десятилетиями и не в сотый уже раз город по самочинным решениям подвергается "оптимизациям" со стороны акиматов", - считает общественность.





В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города.





Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы. Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.





Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор-урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер.





Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, «чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ». Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина. По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта.





В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Аким города подтверждает , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно





Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.





Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.



