В Атырауской области два завода оштрафованы за загрязнение воздуха

Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологический контроль Атырауской области выявил превышение в воздухе керосина, бензина, диоксида серы, изопропилбензола и углерода в Атырау и Кульсары.





Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области отбирала пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны города и в 17 точках на территории Кульсары. По итогам 10 месяцев проверены 8038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны.





Превышение предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ выявлено в 15 пробах в Атырау и четырех пробах в Кульсары. Санврачи зафиксировали превышение таких веществ, как керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол, углерод, информирует портал "Мой город"





Для решения вопроса по загрязнению атмосферного воздуха области создана рабочая группа, куда включили представителей компетентных органов и заинтересованных лиц. Они будут выявлять объекты, загрязняющие воздух.





В 2022 году на основании письма департамента экологии по Атырауской области ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» по факту превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, оксида углерода и углеводородов в атмосферном воздухе оштрафованы на сумму 5,8 миллиона тенге", - сообщили санврачи.





Ранее в ходе встрече с общественностью Атырауской области глава государства затронул вопрос ухудшения экологии в регионе.







