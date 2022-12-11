В метровом слое почвы зерносеющих регионов РК наблюдается дефицит влаги

Недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2022 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2022 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, сообщает РГП "Казгидромет".





По информации ведомства, низкие запасы влаги преобладают в пахотном слое почвы на всей территории страны.





Исключение составляют Теректинский, Сырымский, частично Зеленовский и Чингирлауский районы Западно-Казахстанской области, Мартукский район Актюбинской области, частично Карасуский, Мендыкаринский, Узынкольский районы и район Б.Майлина Костанайской области, а также в Северо-Казахстанской области северо-запад Кызылжарского района, на север Жамбылского района, частично Мусреповский и Айыртауский районы, в Акмолинской области Шортандинский и Зерендинский районы, Кокпектинский район Абайской и в район Алтай Восточно-Казахстанской области.





На юге и юго-востоке страны в пахотном слое почвы в основном преобладают удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в почве.





В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики. Наиболее благоприятные условия увлажнения сложились на юге и юго-востоке Казахстана, где в основном наблюдались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы в метровом слое почвы.





Запасы продуктивной влаги почвы осенью характеризуют имеющиеся ресурсы влаги, сформированные в течение сентября-ноября и используются для оценки весеннего увлажнения", - пояснили синоптики.



