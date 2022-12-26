25.12.2022, 15:20 8226
В Мангистауской области выявлено множество несанкционированных свалок
Фото: Depositphotos
Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках космомониторинга в Мангистауской области выявлено 108 свалок, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В рамках космомониторинга выявлено 108 свалок, из них ликвидировано 72%, или 67 свалок", - сообщает ведомство.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО, по области только 7 полигонов ТБО из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге).
Напомним, на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
новости по теме
24.12.2022, 09:25 16186
Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь
Фото: кадр из видео
Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Птичий грипп выявили у мертвых лебедей, найденных в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан.
Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", - проинформировали в комитете.
Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцины для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая недопущения контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.
На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная", - заверили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей.
22.12.2022, 13:11 27486
Нет четких результатов - депутат о работе по сохранению популяции каспийского тюленя
Сенатор предложил ряд комплексных решений проблем в данной сфере
Фото: Depositphotos
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба, информирует пресс-служба сената
Ускорение принятия проекта закона "Об аквакультуре", а также внесения изменений в Водный, Земельный кодексы и другие законы для совершенствования законодательной базы рыбного хозяйства придадут новый импульс развитию отрасли", - сообщил депутат.
Он также предложил ряд комплексных решений проблем в сфере:
- внести точечные поправки в программу развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы с учетом ожидаемого дефицита водных ресурсов;
- активнее заниматься продвижением и субсидированием рыбной продукции глубокой переработки;
- рассмотреть вопрос о реконструкции государственных рыбоводных хозяйств, повышении заработной платы их сотрудников;
- особое внимание уделить оснащению территориальных рыбоохранных органов современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что президент Токаев во время визита в Мангистаускую область подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.
Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.
22.12.2022, 12:28 28241
Защиту растительного мира усилили в Казахстане
Сенаторы приняли законы, призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законы "О растительном мире" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
Нормы законопроекта направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территории.
Ранее сенат одобрил закон о развитии агломераций.
20.12.2022, 12:40 40881
Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэкологии намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - проинформировал министр.
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
19.12.2022, 15:50 47841
На озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей
Фото: кадр из видео
Актау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей, сообщил блогер Азамат Сарсенбаев.
Он подчеркнул, что данная ситуация тревожит своими масштабами.
Сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что, кроме лебедей, я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди. Уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор", - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Сети.
Ранее сообщалось, что более 100 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспия.
Дополнено 19.12.2022, 20.34
Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания", – сообщает "Лада" со ссылкой на Мангистаускую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.
16.12.2022, 16:30 66726
В Алматы отмечается большая концентрация вредных веществ в воздухе
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Об этом сообщается на сайте Iqair.com.
По состоянию на 16.00 в Алматы отмечается большая концентрация частиц PM2.5 (170.9µg/m³), в связи с чем индекс качества воздуха составляет 221 AQI США, что является "очень вредным".
Для защиты от загрязнения атмосферы эксперты рекомендуют носить на улице маски, закрыть окна, пользоваться очистителями воздуха и избегать физических нагрузок на улице.
Завтра специалисты прогнозируют хорошее состояние атмосферного воздуха.
По данным РГП "Казгидромет", 16 декабря 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы.
Сутки 16, ночью 17 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщили синоптики.
В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.
На ночь 17 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 мороза.
Также, по данным РГП "Казгидромет", сегодня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Петропавловске и Усть-Каменогорске (2-й степени), Семее (2-й степени), Риддере (2-й степени).
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. По его словам, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.
В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.
Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
13.12.2022, 15:37 85581
В Казахстане планируют построить восемь новых водохранилищ
Фото: Depositphotos.com
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что это позволит накопить дополнительные объемы воды, снизить угрозу паводковых явлений для 124 населенных пунктов и ввести в оборот более 170 тысяч гектаров новых орошаемых земель.
Кроме того, предусматривается реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.
В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также добавил, что в рамках комплексного плана необходимо предусмотреть меры по совершенствованию системы подготовки кадров для отрасли, а также внедрению механизмов контроля за расходованием воды с применением современных технологических решений и космического мониторинга.
Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли.
12.12.2022, 10:42 87396
Около двадцати туш мертвых сайгаков найдены в реке в Западном Казахстане
Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб
Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В реке между селами Коктерек и Жулдыз Казталовского района Западно-Казахстанской области в реке обнаружены около 20 голов сайгаков, погибших по неизвестным причинам.
Сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний, информирует портал "Мой город".
Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.
Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", - сообщил Рустем Зулкашев.
Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.
Видео с тушами мертвых животных опубликованы в соцсетях.
Читаемое
26.12.2022, 08:35Высокогорному катку "Медеу" исполнилось 50 лет 26.12.2022, 09:096481В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год 26.12.2022, 09:035806Дело Нурлана Масимова передано в суд 26.12.2022, 11:025041Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах 26.12.2022, 10:292791Около пятидесяти населенных пунктов могут упразднить в Западном Казахстане 19.12.2022, 15:18167336В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области 20.12.2022, 09:58144761Астанчане перекрыли дорогу из-за отсутствия освещения 20.12.2022, 14:49140986В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 20.12.2022, 16:55139016Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 22.12.2022, 09:48109401Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством221331В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34220486ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13219821В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33215746Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35212241Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?