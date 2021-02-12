Абдрахимов высказался за строительство отеля недалеко от урочища Бозжыра

Актау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов прокомментировал строительство туристического объекта недалеко от урочища Бозжыра, передает Kazakhstan Today.

Габидулла Абдрахимов в своем Instagram отметил, что в последнее время в обществе широко обсуждается строительство отеля в ущелье Бозжыра.

Одна сторона выступает за категорический запрет на строительство отеля, другая сторона (в основном местная общественность) выступает за строительство этого туристского объекта, мотивируя созданием новых рабочих мест и развитием местных территорий. Честно сказать, обе стороны правы в своих высказываниях. Да, природу надо беречь, но и развиваться надо", - написал вице-министр.

В качестве примера он привел Гранд-Каньон в США.

Открыл приложение booking.com и ввёл в поиск "отели в Гранд-Каньоне". Система сразу предложила несколько отелей рядом и десятки вокруг этого нацпарка. В описании отелей было указана их удаленность от Гранд-Каньона. Имеются также кемпинги и места для стоянок автомобилей", - пишет Габидулла Абдрахимов.

Еще один пример: местность Аль-Ула в Саудовской Аравии. Разработана целая программа по развитию этого места для туризма. От строительства отелей до проведения ежегодного международного фестиваля.

Учитывая изложенное, а также все за и против, считаю, что строительство отеля возле урочища Бозжыра целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком - пусть скажут специалисты). Кроме того, необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть. Также нужно построить стоянку для всех приезжающих туристов (не только для постояльцев отеля) и построить дороги для пешего хода, для лошадей, велосипедов, электроциклов и туристических электроавтобусов с открытой крышей. Таким образом, все приезжающие туристы оставляют свой транспорт на стоянке, а дальше идут пешком или используют вышеуказанные виды транспорта. В таком случае мы сохраним природу и создадим экологичные условия для цивилизованного туризма и отдыха",- считает вице-министр.

В начале февраля появилось видео с места строительства отеля в урочище Бозжыра.

На общественных слушаниях, которые прошли 5 февраля, ТОО "TETHYS AKTAU IV" представила эскиз проекта "Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области".

Американский писатель, журналист, документалист и путешественник, член научного общества National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии, автор уникального проекта Out of Eden Walk Пол Салопек, комментируя ситуацию в урочище Бозжыра, назвал стройку в урочище преступлением против казахского народа.

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