Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра

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Полицейские установили личности организаторов и водителя тест-драйва.
16 мая в Сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Как сообщает "Лада" со ссылкой на руководителя отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динару Енсеген, члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва.
По словам Динары Енсеген, чтобы попасть на территорию Жабайушканского государственного природного заказника, где расположено урочище Бозжыра, необходимо получить пропуск. Он оплачивается согласно утвержденному маслихатом тарифу.
Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением", - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.
При допуске на территорию разрешается лишь посещение природной достопримечательности. Ломать и выкорчевывать камни, изменять ландшафт запрещено.
В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении", - сказала Динара Енсеген.