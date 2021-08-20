Более 700 млн тенге штрафов заплатят предприятия Казахстана за нарушения экологического законодательства

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В первом полугодии 2021 года по республике проведено 570 экологических проверок, по результатам выдано 1338 предписаний об устранении нарушений, 52% которых уже исполнены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На предприятия, допустившие нарушения, наложено более 1128 административных штрафов на общую сумму 707,13 млн тенге", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По данным ведомства, на сегодняшний день совместно с АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары" выявлено 5811 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 34%.

В министерстве отметили, что по поручению главы государства в настоящее время по всей республике проводятся рейды по зонам рекреации, в целях ликвидации и предотвращения образования стихийных свалок.

Кроме этого, в рамках утвержденных дорожных карт и комплексных планов по решению экологических проблем регионов проведены ряд других мероприятий.

Так, по Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения "Тухлая балка". В этом году будет введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на левом берегу Атырау. Также ведется работа по реконструкции старой КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024 году завершится очистка пруда-испарителя "Квадрат".

В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. К концу 2022 выбросы снизятся на 30%.

По Алматы будет реализован проект по модернизации ТЭЦ-2 и 3.

В Восточно-Казахстанской области ТОО "Казцинк" ожидается снижение выброса в атмосферу на 20%. Также будут приведены в соответствие действующие полигоны ТБО.

В Мангистауской области начата ликвидация исторического загрязнения "Кошкар-ата". Завершение запланировано в 2023 году. Помимо этого, группой компанией АО НК "КазМунайГаз" до 2024 года планируется провести работы по ликвидации и утилизации 2,5 млн тонн нефтеотходов. Уже ликвидировано 437 тыс. тонн.

Кроме этого, стратегическим планом министерства на 2021 год предусмотрен целевой индикатор по нормативному объему выбросов и сбросов загрязняющих веществ с последующим снижением по годам.

Анализ динамики нормативных объемов эмиссий показывает, что объемы эмиссий в окружающую среду за последние три года колеблются, не превышены и имеют тенденцию к снижению, что в большей степени обусловлено положительной динамикой развития отраслей экономики, увеличением мощностей действующих и вводом в эксплуатацию новых предприятий", - рассказали экологи.

В ведомстве также добавили, что был определён перечень 17 компаний, объемы выбросов которых подлежат сокращению с учетом суммы финансирования мероприятий в рамках реализации проекта "Жасыл Казахстан".





Напомним, в результате выявления превышения нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны ТОО "КазАзот" назначена внеплановая проверка

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