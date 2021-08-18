В отношении "КазАзота" назначена внеплановая проверка

АКТАУ. 17 АВГУСТА - В ходе проведения ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО "КазАзот" выявлено превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка, сообщает " Лада ".

О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, в феврале в причастности к распространению едкого запаха экологи заподозрили предприятия Caspi Bitum, АО "КазАзот", АО "КазТрансОйл", ТОО "Мангистау Ойл Рефайнинг", а также "СЭЗ "Морпорт Актау". Компании были оштрафованы.

В конце января в Мангистауской области два предприятия оштрафовали за нарушения экозаконодательства. Также в январе жители Актау засняли на фото и видео желтый дым над "КазАзотом".

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