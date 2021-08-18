Система Orphus

В отношении "КазАзота" назначена внеплановая проверка

17.08.2021 5185
АКТАУ. 17 АВГУСТА - В ходе проведения ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО "КазАзот" выявлено превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка, сообщает "Лада".
 
О результатах будет сообщено дополнительно.
 
Напомним, в феврале в причастности к распространению едкого запаха экологи заподозрили предприятия Caspi Bitum, АО "КазАзот", АО "КазТрансОйл", ТОО "Мангистау Ойл Рефайнинг", а также "СЭЗ "Морпорт Актау". Компании были оштрафованы.
 
В конце января в Мангистауской области два предприятия оштрафовали за нарушения экозаконодательства. Также в январе жители Актау засняли на фото и видео желтый дым над "КазАзотом".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая