В Актау за распространение едкого химического запаха оштрафовали несколько предприятий

Актау. 19 февраля. Kazakhstan Today - В причастности к распространению едкого запаха экологи заподозрили предприятия Caspi Bitum, АО "КазАзот", АО "КазТрансОйл", ТОО "Мангистау Ойл Рефайнинг", а также "СЭЗ "Морпорт Актау". Компании были оштрафованы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", после жалоб горожан в декабре 2020 года в на едкий химический запах были проведены проверки на нескольких предприятиях. Были выявлены нарушения в несоблюдении экологических требований, в части по превышению нормативов эмиссии в окружающую среду.

Были проверены такие предприятия, как АО "КазАзот", ТОО "Каспий битум", АО "КазТрансОйл", ТОО "Мангистау Ойл Рефайнинг" на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау. В настоящее время проверяется АО "СЭЗ "Морпорт Актау", - сообщает пресс-служба департамента экологии по Мангистауской области.

Общая сумма штрафов и причиненного ущерба окружающей среде составляет порядка 10 миллионов тенге. После того как предприятиям выписали штрафы, компании решили оспорить решение ответственных органов и обратились в суд, в связи с чем идёт судебное разбирательство.

26 декабря жители Актау в соцсетях пожаловались на едкий химический запах в воздухе. Сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в городе.

15 января горожане снова зафиксировали желтый дым над АО "КазАзот".

18 февраля вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов рассказал , какие города характеризуются высоким уровнем загрязнения воздуха по итогам 2020 года. Говоря о качестве атмосферного воздуха, Примкулов отметил, что в стране высоким уровнем загрязнения характеризуются: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент. С низкого на повышенный уровень загрязнения в 2020 году перешел воздух в Талдыкоргане. В городах Актау и Таразе в 2020 году наблюдается улучшение состояния атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом.

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