Жители Актау снова зафиксировали желтый дым над АО "КазАзот"

Актау. 15 января. Kazakhstan Today - Жители Актау засняли на фото и видео желтый дым над "КазАзотом", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", дым желтого цвета выходит из труб завода АО "КазАзот".

Напомним , 25 декабря жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе. Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.

27 декабря сотрудники АО "КазАзот" прокомментировали жалобы жителей Актау на повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе. По их словам, на сегодняшний день на предприятии используются передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

11 января стало известно, что экологи оштрафовали "КазАзот" на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде. Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма желтого цвета, выходящего из трубы предприятия "КазАзот", сняли на видео очевидцы. Также 11 января после жалоб жителей Актау на едкий химический запах в воздухе, экологи инициировали проверку в компании Caspi Bitum.

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