В Актау после жалоб горожан экологи проверяют завод по производству битума

Как сообщает "Лада", расследование еще не окончено.
По словам временно исполняющего обязанности руководителя департамента экологии Камбара Бошагулова, предприятие проверяют на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау 25 декабря.
По предварительным данным, источником едкого запаха может являться компания Caspi Bitum. Мы проверяем компанию. Итоги проверки станут известны только в конце недели", - сообщил Камбар Бошагулов.
Ранее сообщалось, что экологи оштрафовали АО "КазАзот" после того, как жители Актау сообщили о дыме желтого цвета, исходящем из трубы предприятия. Компания оплатила штраф.
25 декабря жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе. В департаменте экологии по Мангистау сообщили, что источник едкого запаха еще определяют. Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.
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