В Актау после жалоб горожан экологи проверяют завод по производству битума

Актау. 11 января. Kazakhstan Today - После жалоб жителей Актау на едкий химический запах в воздухе, экологи инициировали проверку в компании Caspi Bitum, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", расследование еще не окончено.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя департамента экологии Камбара Бошагулова, предприятие проверяют на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау 25 декабря.

По предварительным данным, источником едкого запаха может являться компания Caspi Bitum. Мы проверяем компанию. Итоги проверки станут известны только в конце недели", - сообщил Камбар Бошагулов.

Ранее сообщалось, что экологи оштрафовали АО "КазАзот" после того, как жители Актау сообщили о дыме желтого цвета, исходящем из трубы предприятия. Компания оплатила штраф.

25 декабря жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе. В департаменте экологии по Мангистау сообщили, что источник едкого запаха еще определяют. Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства