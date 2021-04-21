Мирзагалиев ознакомился с экологической стратегией "АрселорМиттал Темиртау" по снижению выбросов на 30%

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ТЕМИРТАУ. 20 АПРЕЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев ознакомился с экологической стратегией АО "АрселорМиттал Темиртау" по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыл с рабочей поездкой в Темиртау. Ознакомились с планами АО "АрселорМиттал Темиртау" по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года. Договорились совместно проработать возможность сокращения сроков по природоохранным мероприятиям и, тем самым, перенести реализацию плана по снижению выбросов с 2025 года на 2024 год. Согласно новой стратегии сокращения выбросов, завод будет принимать альтернативные экологические меры. В течение предстоящих пяти лет в улучшение состояния окружающей среды будет инвестировано не менее 380 млн. долларов США", - написал Магзум Мирзагалиев в Twitter.

По словам министра, деятельность компании по снижению выбросов будет находиться на контроле министерства.

Эти меры являются продолжением работы в рамках совместного меморандума по снижению выбросов. Экология Темиртау - важный и приоритетный вопрос. Поэтому работа по снижению выбросов будет под нашим строгим контролем. Местные активисты со своей стороны также будут следить за ситуацией. Руководство компании будет проводить ежеквартальные встречи с представителями общественности", - отметил глава минэкологии.

Напомним, после ситуации, связанной с превышением АО "АрселорМиттал Темиртау" в феврале текущего года допустимых норм загрязняющих веществ в атмосферу, глава ведомства поставил условие перед руководством компании о проведении полной реконструкции и модернизации производства со снижением объема выбросов минимум на 30% в ближайшие 4 года.





Ранее сообщалось, что на "АрселорМиттал Темиртау" в марте текущего года проведена внеплановая проверка по факту аварийного залпового выброса загрязняющих веществ в конверторном цехе. В результате установлен ущерб более чем на 1 млрд тенге

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