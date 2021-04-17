АрселорМиттал Темиртау нанес ущерб экологии более чем на 1 млрд тенге

КАРАГАНДА. 16 АПРЕЛЯ - На "АрселорМиттал Темиртау" в марте текущего года проведена внеплановая проверка по факту аварийного залпового выброса загрязняющих веществ в конверторном цехе. В результате установлен ущерб более чем на 1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В конце февраля в социальных сетях появилось видео с розовым дымом , идущим с завода. В то же время департамент экологии по Карагандинской области зафиксировал серьезное превышение допустимых норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе обследования проверочная комиссия департамента экологии по Карагандинской области выяснила, что предприятием АО "АрселорМиттал Темиртау" были нарушены правила эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов. В ходе ревизии было доказано, что данное нарушение возникло из-за неудовлетворительного состояния технологического оборудования. В связи с этим, конвертер №2 остановлен на капитальный ремонт до мая текущего года", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что тщательная проверка завода проводилась по восьми цехам. Нарушения и превышения различных нормативов были выявлены в семи из них: паросиловом, листопрокатном №2, агломерационном, коксовом, а также в цехах обжига извести, кислородно-конвертерном и углеподготовительном.

Все вышеперечисленные факты и ненадлежащее исполнение экологических требований привело к нарушению пункта 3 статьи 69 Экологического кодекса РК, в котором сказано, что "природопользователи обязаны выполнять условия, указанные в разрешении на эмиссию в окружающую среду, и несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами Республики Казахстан".

На сегодня по итогам проведенной проверки на предприятие "АрселорМиттал Темиртау" наложен штраф. Кроме того, предприятию было отправлено предписание о возмещении ущерба, сумма которого ориентировочно составляет более 1 млрд тенге (в настоящее время еще проводятся работы по расчету оценки ущерба)", - сообщили в Минэкологии.

При этом в ведомстве отметили, что приостановление деятельности цехов "АрселорМиттал Темиртау" до устранения найденных нарушений приведет к приостановке всего производства, так как цикл предприятия является замкнутым и не может функционировать без какого либо цеха.

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