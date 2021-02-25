Минэкологии обязало "АрселорМиттал Темиртау" посадить 500 тысяч деревьев в Темиртау

Темиртау. 24 февраля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК обязало "АрселорМиттал Темиртау" посадить 500 тысяч деревьев в Темиртау. Об этом было сообщено в ходе брифинга, организованного Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.





Председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства Зулфухар Жолдасов проинформировал касательно недавней аварийной ситуации на АО "АрселорМиттал Темиртау". По словам главы Комитета, 19 февраля в одном из конверторных цехов компании произошли сбои в работе очистного оборудования. Из-за этого в течение часа в окружающую среду без отчистки поступал весь объем газа. Территориальным департаментом экологии оперативно была открыта внеплановая проверка по данному факту.

Сейчас специалисты наши находятся на предприятии, проводится проверка. Главным образом, мы примем меры по следующим моментам - за несвоевременное сообщение, превышение нормативов, нарушение эксплуатации очистных сооружений, отклонение от экспертизы", - отметил председатель Комитета.

Он также сообщил, что в связи с данным происшествием, глава минэкологии Магзум Мирзагалиев встретился с вице-президентом компании "АрселорМиттал" г-ном Виджаем Гоялом. В ходе встречи министром были даны конкретные поручения по экологизации производства предприятия. В частности, согласно новому Экологическому кодексу осуществить переход на наилучшие доступные технологии, внедрить автоматизированную систему мониторинга эмиссий и посадить 500 тысяч деревьев в Темиртау.

Кроме того, Зулфухар Жолдасов проинформировал, что одной из системных проблем в работе "АрселорМиттал Темиртау" является устаревшее оборудование ТЭЦ.

Темиртау является городом с наиболее загрязненным воздухом. За 2 года по данным Казгидромет было зафиксировано 67 случаев превышения уровня загрязнений более чем в 10 раз. Основная доля выбросов приходится на "АрселорМиттал Темиртау". Во время проводимых проверок на предприятии было зафиксировано превышение допустимых норм по пыли в 125 раз", - озвучил спикер.

Зулфухар Жолдасов подчеркнул, что природоохранные мероприятия компании "работают" лишь на бумаге.

Мы проанализировали эффективность природоохранных мероприятий компании. Так, за последние 5 лет предприятием было затрачено на природоохранные мероприятия 28 млрд тенге, в результате выбросы были снижены лишь на 190 тонн, это 0,08% от общего объема выбросов.", - добавил глава комитета.









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