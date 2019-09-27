Cотрудники РГП НИЦ "Гарыш-Экология" проводят отбор проб на месте падения частей РН "Союз-ФГ"

Караганда. 26 сентября. Kazakhstan Today - Cотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Гарыш-Экология" проводят отбор проб объектов окружающей среды на местах падения частей ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ", стартовавшей вчера вечером с космодрома Байконур, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Все боковые блоки приземлились на территории РП №16, 49 (зона Ю-25), расположенной в Улытауском районе Карагандинской области. С 26 сентября 2019 года обследуются места падения боковых блоков РН "Союз-ФГ", определены географические координаты мест падения первых ступеней ракеты-носителя, проводится описание мест падения, составлены ситуационные схемы мест падения боковых блоков. Также идет отбор проб объектов окружающей среды", - проинформировали в центре "Гарыш-Экология".

Напомним, специалисты "Гарыш-Экология" также выполняют работы по экологическому сопровождению пусков в позиционном районе космодрома Байконур. Во время спецработ по заправке и после пуска ракеты-носителя производится отбор проб атмосферного воздуха и почвы.

В среду, 25 сентября 2019 года, в 19 часов 57 минут по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля "Союз МС-15" ракета-носителем "Союз-ФГ". В составе экипажа первый астронавт из ОАЭ - Хазза аль-Мансури, который пробудет на международной космической станции 8 дней. Также в составе экипажа российский космонавт Олег Скрипочка (командир), американский астронавт Джессика Меир (бортинженер-1).

Кроме того, ведомства двух стран, совместно с Казкосмосом - Национальным космическим агентством Казахстана, планируют реализацию совместного проекта по модернизации "Гагаринского старта" - стартовой площадки №1 на Байконуре. Для Эмиратов такое сотрудничество - это прежде всего получение бесценного опыта в космической отрасли.

Стоит отметить, вчера состоялся последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта". Далее площадка №1 будет модернизирована для пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".

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