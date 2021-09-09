Депутаты просят продолжить рекультивацию радиоактивных отходов в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены обратились в правительство с запросом продолжить рекультивацию радиоактивных отходов во впадине "Кошкар Ата", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутатов партии Nur Otan, вопросы охраны окружающей среды занимают особое место в нашей стране.

Как всем известно, во времена Советского Союза территория Казахстана превратилась в испытательный полигон различных новейших технологий и военного вооружения. Самые тяжелые последствия из них были в результате работ по использованию атомной энергии. Не говоря уже о Семипалатинском испытательном полигоне, мы до сих пор испытываем последствия добычи урана", - отметил мажилисмен Самат Мусабаев, оглашая депутатский запрос.

Он подчеркнул, что для жителей Мангистау по-прежнему остается актуальной проблема радиоактивных отходов. Хранилище расположено во впадине "Кошкар Ата", и занимает площадь 77 квадратных километров. В нем размещены более 105 млн тонн токсичных и около 52 млн тонн слабых радиоактивных отходов. Хранилище оказывает негативное влияние на 400-тысячное население города Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов, то есть на здоровье 55% населения области.

В настоящее время среди населения очень высокий показатель онкологических и других заболеваний. Кроме того, результаты исследований казахстанских ученых на животных и растениях вокруг хранилища "Кошкар Ата" показали наличие в них мутационных процессов", - добавил Мусабаев.

Ранее руководство страны поручило рекультивировать данное хранилище. В 2020 году управление природных ресурсов и природопользования Мангистауской области провело конкурс по данным работам, был определен подрядчик, на работы выделили 15,5 млрд тенге. Этой весной на работы намеревались выделить 1 млрд тенге. Рекультивационные работы начались за счет местного бюджета. Однако, отметил депутат, в ходе недавних встреч в Мангистау стало известно, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов необоснованно приостановило данные работы. Выделенные из бюджета деньги до сих пор не перечислены на расчетный счет местного государственного органа. Приостановление рекультивации вызвало большой резонанс у жителей Мангистау, и местные жители поднимали вопрос: "Как будет приостановлен проект, прошедший экологическую и государственную экспертизу?". Почему решения, принятые в программе партии, вовремя не выполняются? Почему Министерство испытывает судьбу вопроса, связанного со здоровьем населения? Учитывая высокую социальную значимость рекультивации радиоактивных отходов во впадине "Кошкар Ата", необходимо немедленно начать работы по обеззараживанию. Для этого необходимо незамедлительно перечислить в соответствующий государственный орган выделенные на этот год 1 млрд тенге и рассмотреть ответственность должностного лица, приостановившего данный проект", - резюмировал депутат.





Напомним, рекультивация радиоактивного хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистауской области началась в марте этого года . Первый этап рассчитан на три года. Оголившиеся территории будут покрывать 30-сантиметровым слоем грунта.





Ранее сообщалось, что в Павлодарской области хотят построить хранилище радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе восстановления земель бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

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