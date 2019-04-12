Девять городов Казахстана имеют очень высокую степень загрязнения воздуха - мажилисмен

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Девять городов Казахстана имеют очень высокую степень загрязнения воздуха, сообщил мажилисмен Кенес Абсатиров. Он предложил поощрять предприятия, применяющие инновации для охраны окружающей среды, передает Kazakhstan Today.

Если раньше о проблеме смога, накрывавшего города чёрным туманом, мы узнавали лишь из зарубежных новостей, то сегодня с ним и его ядовитым запахом, особенно в отопительный сезон, воочию знакомы жители Алматы и Усть-Каменогорска, Темиртау и Нур-Султана, Шу и Караганды. В целом на сегодня в Казахстане пять городов имеют высокую степень загрязнения (Алматы, Экибастуз, Петропавловск, Аксай и Шу) и девять городов очень высокую (Атырау, Усть-Каменогорск, Балхаш, Темиртау, Караганда, Жезказган, Актау, Нур-Султан, Актобе)", - говорится в запросе депутата на имя министра энергетики РК Каната Бозумбаева.

Мажилисмен подчеркнул, что несмотря на сложившуюся ситуацию, службы контроля атмосферного воздуха крайне редко сообщают о превышении предельной концентрации вредных веществ (ПДК).

По его данным, нормы ПДК в Казахстане "явно отстают от международных стандартов". В частности, среднесуточная ПДК мелкодисперсной пыли, принятая в Казахстане, составляет 0,35 миллиграмма на кубический метр против 0,25 миллиграмма на кубический метр, рекомендованных ВОЗ.

То есть если подходить по международным стандартам, то в перечень экологически грязных городов попали бы не 14 городов, а практически все города Казахстана, имеющие даже не промышленные предприятия, а обычные ТЭЦ. Одной из причин такой ситуации, на наш взгляд, является отсутствие в Экологическом кодексе норм стимулирования осуществления природопользователями мероприятий по охране окружающей среды. По утверждению экспертов, предприятиям порой выгоднее заплатить штраф за превышение выбросов, чем устанавливать современное очистное оборудование", - указал Абсатиров.

Депутат попросил министра принять меры по приведению нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов Казахстана в соответствие с рекомендациями ВОЗ, а также предусмотреть в разрабатываемом новом Экологическом кодексе меры экономического стимулирования природопользователей, применяющих инновационные меры по охране окружающей среды (вычеты, налоговые преференции и так далее).

Напомним, по данным "Казгидромета", в течение последних 5 лет в большинстве городов Казахстана концентрации диоксида азота (NO2) и взвешенных частиц (РМ) регулярно превышают нормативы. Такое загрязнение воздуха оказывает серьезное негативное влияние на здоровье жителей города, вызывая у них головные боли, проблемы с дыханием, рак легких и другие заболевания. Деятельность человека является основной причиной загрязнения, а главными источниками в Казахстане и в регионе являются транспорт, отопление (включая индивидуальные системы отопления), промышленность, сельское хозяйство и мусорные свалки", сообщили организаторы тренинга по обучению основам управления качеством воздуха, который пройдет 12 апреля в Нур-Султане.

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