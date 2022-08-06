Добытчики золотого песка вредят рекам ВКО - департамент экологии

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработал проект приказа, в котором определен "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В перечень вошли 387 видов растений. В том числе: стланиковая форма ели Шренка, можжевельник зеравшанский, кувшинка белая, лотос орехоносный, барбарис илийский и каркаралинский, пион марьин корень, мак тоненький, смолевка, ревень, дуб обыкновенный, ольха клейкая, шиповник Павлова, яблоня Недзвецкого, яблоня Сиверса, одуванчик кок-сагыз, камыш казахстанский и другие.

Документ опубликован на портале "Открытые" НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь





Кроме того, в Казахстане разработан проект приказа "Об утверждении правил пользования объектами растительного мира".

Согласно тексту документа, пользование объектами растительного мира допускается на участках всех категорий земель с учетом ограничений и запретов, установленных специальным законодательством Республики Казахстан. Также объекты растительного мира могут предоставляться в постоянное или временное краткосрочное и долгосрочное) пользование.

Отмечается, что виды пользования растительным миром разделены на общее и специальное пользование.

Пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей относятся к общему пользованию", - подчеркивается в документе.





При этом, пользование растительным миром для нужд животноводства, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относятся к специального пользованию.

Специальное пользование растительным миром осуществляется за плату в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Отмечается, что на одном земельном участке, водном объекте или его части допускается несколько видов пользования растительным миром, если осуществление одного из них не препятствует осуществлению другого.

Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках естественных пастбищ осуществляется в соответствии с утвержденным планом по управлению пастбищами и их использованию с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов.





Сообщается, что пользователи объектов растительного мира могут осуществлять сенокошение и пастьбу скота на специально выделенных участках с использованием технологии сенокосооборота и пастбищеоборота.

Пастьба скота осуществляется в соответствии с планом по управлению пастбищами, утвержденным соответствующим районным представительным органом.





Также пользование растительным миром в целях заготовки кормов, (сенокошение, заготовка веточного корма) осуществляется на специально отведенных для этого участках земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, запаса с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на сельскохозяйственных угодьях, участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, иных земельных участках по согласованию с собственниками земельных участков и землепользователями.

Подчеркивается, что участки с объектами растительного мира для размещения ульев и пасек могут предоставляются на основании решения районных, городских акиматов с запретом любого нарушения целостности экосистем, расчистки и распашки прилегающих площадей, возведения на них строений капитального типа.





Про этом, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется с целью заготовки (сбора) и использования лекарственных, пищевых и технических растительных ресурсов и только при наличии специальных разрешений на каждый вид пользования.



