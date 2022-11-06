Два села закрыли на карантин в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза

Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селах Қаржан и Кызылата Туркестанской области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза у мелкого рогатого скота.
Такое решение принял сельский акимат, чтобы инфекционное заболевание не распространилось на другие села. Сейчас в этих населенных пунктах лечат скот. А другие жители не должны выпускать животных в поле. Другие домашние животные в стране будут находиться под наблюдением ветеринарных специалистов около месяца", - сообщает телеканал Qazaqstan.
Ранее вспышку бруцеллеза зафиксировали в селе Надёжка Северо-Казахстанской области. А в Западном Казахстане из-за вспышки заболевания свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
Между тем в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.