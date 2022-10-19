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Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана

18.10.2022, 16:44 4861
Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана
Петропавловск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Надёжка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи со вспышкой бруцеллеза вводят карантин.
 
Соответствующий проект постановления местных властей опубликован на портале "Открытые НПА".
 

В связи с возникновением болезни "бруцеллез крупного рогатого скота" установить ограничительные мероприятия на улицу 4 линия села Надежка Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области", - говорится в документе.

 
Напомним, в сентябре из-за вспышки бруцеллеза в Западно-Казахстанской области свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 

новости по теме

В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы

18.10.2022, 20:41 3731
В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы
Фото: Костанайские новости
Костанай. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В лесах Семиозерного лесхоза цветут подснежники.
 
Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Института ботаники и фитоинтродукции (Алматы) Александр Кердяшкин, это Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov - прострел восточно-сибирский в фазе повторного цветения, сообщает КН.
 
Цветок обнаружен на гарях сосновых лесов Калининского лесхоза. Причины цветения - теплая погода, прогревание почвы поверхностным низовым пожаром, который, пройдя по верху почвы, не повредил корневище и вызвал вторичное прорастание и цветение растения.
 
По словам эксперта, это хороший знак. Прострел восточно-сибирский - это живое доказательство того, что травянистый покров лесного массива выгорел неглубоко. При благоприятных условиях он восстановится в ближайшее время.
 
Этот вид подснежника занесен в Красную книгу Казахстана в 2014 году. Он отнесен к III категории, то есть численность его сокращается.
 

В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков

13.10.2022, 20:22 15621
В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков
Фото: МЭГПРРК
Уральск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину смерти найденных мертвыми сайгаков выясняют в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МЭГПРРК.
 
По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября инспекторами ЗРФ "ПО "Охотзоопром" были найдены тушки сайгаков в количестве двух штук с рогами (1 тушка скелетированная, 1 тушка целая) на территории местности Конырат и 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами) на территории местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области.
 
На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника.
 

Причину покраснения воды в Каспии объяснили экологи

12.10.2022, 15:45 19536
Причину покраснения воды в Каспии объяснили экологи
Фото: Zakon.kz
Актау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пробах воды, отобранных из Каспийского моря, обнаружили превышение содержания железа, меди и фосфатов, сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области.
 
На место выезжали специалисты областного департамента экологии, которые провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала, информирует Zakon.kz. 
 

В ходе проверки были отобраны пробы воды из источника подводящего трубопровода ТЭЦ-1, из источника слива в канал ТОО "МАЭК-Казатомпром" и из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий", - сообщили в пресс-службе департамента.

 
Исследование собранных проб воды показало превышение содержания железа, фосфата и меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий" и из источника выводного трубопровода в Каспийское море.
 

По выявленным фактам в установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры", - пообещали в пресс-службе ведомства.

 

ТОО "Казферросталь" отделалось штрафом в миллион тенге за незаконное захоронение отходов в Алматы

12.10.2022, 14:04 20241
ТОО "Казферросталь" отделалось штрафом в миллион тенге за незаконное захоронение отходов в Алматы
Фото: Департамент экологии Алматы
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ТОО "Казферросталь" оштрафовано на более чем миллион тенге за незаконное захоронение металлургического шлака в водоохранной зоне на реке Малая Алматинка, сообщает Министерство экологии.
 
Внеплановую проверку в отношении предприятия провел департамент экологии Алматы на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления специализированной природоохранной прокуратуры.
 
По результатам проверки установлено, что в период с 19 апреля по 18 мая 2022 года предприятие без разрешительных документов захоронило металлургический шлак и складировало отходы черных металлов в особо крупном объеме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малая Алматинка.
 

Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 гектара. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки составил более 125 тысяч кубометров", - сообщает ведомство.

 
Таким образом, ТОО нарушило законодательство Республики Казахстан в сфере экологических требований по управлению отходами, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды. Предприятием нарушена экосистема на данном участке земли, а также прилегающей территории реки Малая Алматинка.
 
В отношении нарушителя составлены два административных протокола и наложен штраф в сумме более 1 млн тенге. Предприятие штрафы оплатило.
 
Также составлен административный протокол по части 2 статьи 344 КоАП РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) обязанностей и функций).
 

В настоящее время материал находится на стадии судебного разбирательства. За указанное административное правонарушение расчет суммы экономической выгоды, определенной департаментом экологии, составил более 5 млрд тенге", - говорится на сайте Минэкологии.

 
Результаты судебного рассмотрения будут дополнительно опубликованы.
 

В горах под Алматы собрали 35 тонн мусора

08.10.2022, 19:03 30161
В горах под Алматы собрали 35 тонн мусора
Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экологический субботник, к которому присоединились  представители общественных организаций, гражданские активисты и волонтеры, прошел в пяти популярных туристических местах Алматы.

Уборка охватила наиболее популярные туристические места - плато Кок Жайлау, ущелья Бутаковка, Казачка, Кимасар и Проходное. Всего участники субботника собрали 35 тонн мусора и высадили 250 яблонь, а также 500 кустарников в Медеуском районе, рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Массовый субботник призван объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе, обратить внимание на вопросы сохранности окружающей среды и развития экологического туризма.
 

В Костанайской области обнаружили редкого ядовитого паука

07.10.2022, 20:01 33706
В Костанайской области обнаружили редкого ядовитого паука
Фото: Костанайские новости
КОСТАНАЙ. 7 ОКТЯБРЯ - Как рассказал обнаруживший членистоногое Владимир Заможневич, он с напарником занимался строительными работами в селе Архиповка, где и увидел интересного паука с ярким узором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчины стали искать информацию о пауке и написали зоозащитникам. Те ответили, что вид редкий. Рекомендовали вывезти его за поселок и оставить там, что и было сделано, сообщает портал КН.
 
По словам биолога Андрея Андрющенко, это действительно редкий вид - эрезус. Его называют паук - божья коровка. Относится к семейству бархатных пауков. Обитает по северу области повсеместно, но малочислен.
 

В Архиповке нашли самца. Самки крупнее в несколько раз и полностью черные, тоже бархатные. Он ядовит. По силе яда стоит сразу за каракуртом и стеатодой", - пояснил биолог.

 
Андрей Андрющенко отметил, что самцов бояться не стоит, а вот самки могут прокусить кожу человека. К тому же передвигается этот вид очень быстро.
 

На 56 млн тенге оштрафовали компанию в Мангистауской области за разлив нефтеотходов

07.10.2022, 09:15 35651
На 56 млн тенге оштрафовали компанию в Мангистауской области за разлив нефтеотходов
Фото: скриншот их видео Хабар 24
АКТАУ. 7 ОКТЯБРЯ - Штраф в размере 56 миллионов тенге наложили на компанию, разлившую нефтеотходы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", ранее жители поселка Жетыбай жаловались, что отходы производства сбрасывают недалеко от населенной местности. К тому же их поджигали.
 
В итоге в областном департаменте экологии к административной ответственности привлекли сразу несколько компаний, причинивших ущерб природе.
 
Места с нефтеотходами в поселке встречаются часто. Когда-то на этой территории было несколько предприятий. Владельцы там постоянно менялись. В итоге участок стал местом, куда сливали отходы, а это около 10 тысяч тонн переработанного масла. Последствия таких незаконных выбросов видят теперь местные жители.
 

Все отходы сливают сюда. Делают что хотят, не задумываясь о том, какой вред наносят экологии. Ведь урон получает не только природа, но и мы, жители", - говорит житель села Агзам Жумсаков.

 
Вскоре после жалобы жителей Каракиянского района представители департамента экологии провели внеплановую проверку. Проведенный анализ подтвердил наличие нефти в загрязненной местности. Частная компания привлечена к административной ответственности по четырем статьям Экологического кодекса.
 

По обращению жителей села Жетыбай департаментом экологии совместно с органами прокуратуры также проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Void". Наложен штраф за незаконное управлением отходами на 56 миллионов тенге", - сказал заместитель руководителя областного департамента экологии Максат Айсин.

 
С начала года экологи проверили 48 производственных предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 240 миллионов тенге, 109 из них уже уплачены.

 

Предприятия ERG до 2030 снизят объем выбросов твердых веществ на 57%

05.10.2022, 20:40 38781
Предприятия ERG до 2030 снизят объем выбросов твердых веществ на 57%
Фото: Акорда
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Павлодарского алюминиевого завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководитель предприятия Роман Романов представил главе государства готовую продукцию, выпускаемую предприятиями металлургического кластера региона. Это различные переделы - от глинозема, первичного алюминия до алюминиевых радиаторов и автомобильных дисков. АО "Алюминий Казахстана" обеспечивает стабильной работой и социальным пакетом почти 8 тысяч человек и их семьи, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Затем председатель правления "Евразийской группы" Серик Шахажанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализации экологической стратегии, которая предусматривает поэтапное сокращение выбросов промышленных предприятий ERG. До 2030 года планируется снизить объем выбросов твердых веществ на 50 тысяч тонн (на 57 %). На заводах и ТЭЦ заменят фильтры, построят золоулавливающие установки, реализуют проекты по декарбонизации. "Евразийская группа" также планирует в ближайшие 3 года высадить 420 тысяч деревьев, причем больше половины из них - в Павлодарской области. Кроме того, дополнительно компанией направлен 1 млрд тенге на восстановление лесов после пожаров в Костанайской области.
 
Президент также был проинформирован о реализации социальных обязательств компании, инициативы "Бюджет народного участия" в регионах, повышении социальной сознательности и проактивности местных жителей, создании условий для новаторской деятельности и других проектов по социальной ответственности бизнеса.
 
Затем глава государства тепло побеседовал с трудовым коллективом АО "Алюминий Казахстана". Касым-Жомарт Токаев отметил важность исполнения со стороны акционеров всех социальных обязательств.
 

Вы работаете на очень важном предприятии, которое является флагманом индустрии Республики Казахстан. Только что я посмотрел презентации. Я знаком с деятельностью вашего предприятия. Знаю, как люди здесь трудятся и какую продукцию выпускают. Она нужна Республике Казахстан, пользуется хорошим спросом за рубежом. Руководство предприятий группы ERG уделяет очень большое внимание решению социальных вопросов, реализации социальных программ и строительству соответствующих объектов. В этом плане мы всегда поддерживаем. Хочу пожелать вам успехов", - сказал президент.

 

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