Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана

Петропавловск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Надёжка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи со вспышкой бруцеллеза вводят карантин.
Соответствующий проект постановления местных властей опубликован на портале "Открытые НПА".
В связи с возникновением болезни "бруцеллез крупного рогатого скота" установить ограничительные мероприятия на улицу 4 линия села Надежка Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области", - говорится в документе.
Напомним, в сентябре из-за вспышки бруцеллеза в Западно-Казахстанской области свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.