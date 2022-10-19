Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана

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Костанай. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В лесах Семиозерного лесхоза цветут подснежники.

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Института ботаники и фитоинтродукции (Алматы) Александр Кердяшкин, это Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov - прострел восточно-сибирский в фазе повторного цветения, сообщает КН

Цветок обнаружен на гарях сосновых лесов Калининского лесхоза. Причины цветения - теплая погода, прогревание почвы поверхностным низовым пожаром, который, пройдя по верху почвы, не повредил корневище и вызвал вторичное прорастание и цветение растения.

По словам эксперта, это хороший знак. Прострел восточно-сибирский - это живое доказательство того, что травянистый покров лесного массива выгорел неглубоко. При благоприятных условиях он восстановится в ближайшее время.

Этот вид подснежника занесен в Красную книгу Казахстана в 2014 году. Он отнесен к III категории, то есть численность его сокращается.