ЕАБР стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь"

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Окот сайгаков начался в Казахстане и продолжится, предположительно, до конца мая, - Окот сайгаков начался в Казахстане и продолжится, предположительно, до конца мая, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.





Сайгак - один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. В начале мая на территории обитания бетпакдалинской, устюртской и уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота", - заявили в комитете.





Напомним, в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





Тем временем "международные эксперты" заявили , что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.



