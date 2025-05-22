21.05.2025, 12:22 8616
ЕАБР стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь"
Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь", повысив свой статус с наблюдателя, сообщает пресс-служба банка.
Присоединение ЕАБР в качестве члена к принципам усилит и расширит новые партнерства по наращиванию потенциала, способствует обмену опытом, предоставит доступ к инструментам для реализации принципов, а также возможность принимать участие в разработке новых рекомендаций и исследований по вопросам устойчивого развития в мире", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в ЕАБР, главная цель принципов - создание международной сети институтов для улучшения управления экологическими рисками. Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и содействию экономического развития в регионе нового Шелкового пути.
По состоянию на декабрь 2024 года Green Investment Principles for the Belt and Road объединила 49 ведущих финансовых институтов из 17 стран, под управлением которых находятся активы на общую сумму порядка 42 трлн долларов", - добавили в банке.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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21.05.2025, 18:12 5016
Желтый дым в Усть-Каменогорске: Минэкологии назначило проверку
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов назначило проверку после случая с выбросами с территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, сообщает пресс-служба ведомства.
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области инициировал внеплановую проверку в отношении АО "УК ТМК", чтобы оценить соблюдение экологических норм и выявить возможные нарушения. Проверка охватывает все аспекты деятельности предприятия, которые могут повлиять на состояние экологии региона", - заявили в ведомстве.
Также в ходе визита в ВКО министр экологии Ерлан Нысанбаев, отметив серьезность инцидента, дал ряд поручений:
- оценить правомерность действий (или бездействия) предприятия в связи с нарушением экологических стандартов, а также провести правовую оценку произошедшего инцидента;
- принять все необходимые меры воздействия в рамках действующего законодательства, включая возможное привлечение к ответственности должностных лиц и предприятия в целом;
- принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, в том числе усилить контроль за соблюдением экологических требований на других объектах региона.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - добавили в Минэкологии.
Напомним, 19 мая около 16.00 на территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.
20.05.2025, 10:28 17591
В природном парке "Кольсайские озера" засняли снежного барса
Фото: скрин из видео
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Этот редкий кадр подтверждает, что снежный барс продолжает обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды", - отметили в комитете.
Работа по мониторингу диких животных продолжается.
15.05.2025, 11:14 40656
Окот сайгаков начался в Казахстане
Фото: depositphotos.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Окот сайгаков начался в Казахстане и продолжится, предположительно, до конца мая, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
Сайгак - один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. В начале мая на территории обитания бетпакдалинской, устюртской и уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота", - заявили в комитете.
Напомним, в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
14.05.2025, 13:03 48161
Промышленную зону Кентау объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации
Фото: facebook/акимат Кентау
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Кентау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии объявило зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га.
Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов.
Приказом определены:
- границы зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- сроки объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- меры по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории либо указание на необходимость их разработки;
- порядок отнесения граждан к категории пострадавших вследствие чрезвычайной экологической ситуации и меры их социальной защиты.
Зоной чрезвычайной экологической ситуации территория объявлена до 1 января 2075 года.
Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории промзоны поручено:
- установить особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- запретить строительство новых и расширять действующие предприятия и другие объекты, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселить население из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запретить строительство и функционирование объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность, а также объектов оздоровительного и курортного назначения;
- запретить или ограничить осуществление любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов;
- разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории и обеспечить мониторинг экологический обстановки.
В приказе уточняется, что в настоящее время на территории промзоны, прилегающей к городу Кентау с севера, население не проживает.
12.05.2025, 15:51 60316
В центре Уральска спилили многолетние деревья
Фото: Фото из соцсетей
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Уральск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Уральска пожаловались на вырубку многолетних деревьев в центре города, сообщает "Мой город".
Зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Люди искренне недоумевали, почему вполне здоровые и молодые деревья подлежат уничтожению", - пишет сайт.
В акимате города сообщили, что решение принимала экологическая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, чиновники, акимы сельских округов и экоактивисты.
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе Уральске, являются важной частью повышения качества жизни и охраны окружающей среды. Для этого производится вырубка старых и аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, а также для транспортных средств. Все работы по вырубке проводятся с соблюдением требований безопасности и с применением эффективных методов", - заявили чиновники.
По их словам, на 10 улицах города будет проводиться инвентаризация зеленых насаждений.
В ближайшее время коммунальщики будут вырубать аварийные, многолетние и гнилые деревья, а также обрезать сухие ветки. Власти пообещали, что на месте вырубленных деревьев будут высажены новые, здоровые саженцы. В акимате заверили, подрядная организация будет ухаживать за ними и своевременно поливать. Так, на улицах Уральска появятся более пяти тысяч новых саженцев различных деревьев: сосна, ель, тополь, береза, рябина, липа, ясень, каштан, сирень. Они, по словам специалистов, наиболее устойчивы к местному климату", - сообщает источник.
Кроме того, вдоль обочин дорог появятся декоративные зеленые насаждения: кустовой можжевельник, вяз мелколистный, жимолость, житняк и другие.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных.
10.05.2025, 14:42 76566
Туши мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Акшукур сообщили о нескольких десятках туш тюленей на берегу Каспийского моря.
8 мая специалисты управления экологии по Мангистауской области из-за обнаружения туш мертвых тюленей на берегу моря взяли пробы морской воды. Результаты будут известны в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
05.05.2025, 13:32 107766
В Алматы годами не высаживали деревья
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев.
За 2023-2024 годы в Алматы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений. Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами", - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены.
Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.
Напомним, в апреле в Алматы прошла акция "Зеленый двор", в рамках которой можно было получить бесплатные саженцы.
Ранее возмущение алматинцев вызвала вырубка деревьев на территории Алматинского областного детдома. Юрист Анна Чернова потребовала привлечь виновных к ответственности.
02.05.2025, 15:41 125131
Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области
Фото: МСХ РК
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Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
По информации ведомства, на месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров.
При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен. Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов", - пояснили в Минсельхозе.
Также выяснилось, что подъездная дорога к месту разработки была незаконно проложена через участок сельскохозяйственного назначения площадью около 1 га, что также является нарушением требований по целевому использованию земель.
Отмечается, что все факты нарушений подтверждены фото- и видеоматериалами, приобщенными к акту проверки.
По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок", - добавили в пресс-службе ведомства.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?